Dönmez: Yeni sondaj kuyusu açabiliriz

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 24. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi’ne katıldı. Doğu Akdeniz’de KKTC ve Türkiye’nin TPAO’ya vermiş olduğu sahalarda 8 sondaj yapıldığını söyleyen Bakan Dönmez, “Oradaki sondajlar formasyonu daha yakın tanıtma imkanı sunmuş oldu. Bazı olumlu işaretlerin olduğu sondajlar var. Belki onlara yakın sahalarda yeni sondaj kuyusu açabiliriz” dedi.

Sakarya doğalgaz sahası için 25 yıl süreli bir işletme planı yaptıklarını, bu dönem içinde sahadan ortalama yılda 15-20 milyar metreküp üretim yapılabileceğini söyleyen Bakan Dönmez, “Geçtiğimiz yılı 405 milyar metreküple tamamlamıştık. Bu yıl bahsettiğimiz Sakarya Gaz Sahası’nın kuzey doğusunda kalan bölgede Amasra-1 kuyusunu planlamıştık. Sismik araştırmalara devam edeceğimizi söylemiştik. İlave yapılan sismiklerden elde edilen verileri değerlendiren arkadaşlarımız Amasra-1’de lokasyon tespit ettiler, ilk veriler olumlu geldi. Birkaç haftalık detaylı çalışmanın ardından cuma günü Cumhurbaşkanımız, 135 milyar metreküp doğal gaz keşfini açıklamış oldu. 540 milyar metreküple birlikte Türkiye özellikle doğal gazda tüketen ülkeden üreten ülkeye ilerlediğimizi gösteriyor. Önemli miktarda ithalatı azaltmış olacağız. Bulduğumuz her bir varil petrol, doğal gaz bu bağımlılığı azaltacaktır” diye konuştu.

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