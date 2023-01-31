Dönmez: Mart ayında bir indirim olabilir

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Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi’nde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Fiyatlardaki düşüş seyrederse mart ayı içerisinde bir indirim olabilir” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul’da düzenlenen ‘Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi’ne katıldı. Bakan Dönmez, “Serbest piyasadan elektrik alan büyük sanayi kuruluşlarımızın maliyetlerinde yüzde 15’e kadar bir düşüşten yararlanmış olacaklar. Fiyatlardaki düşüş seyrederse mart ayı içerisinde bir indirim olabilir” diye konuştu. Dönmez, “Karadeniz gazı şu anki yaklaşık rezerviyle 30 yıllık ihtiyacımızı karşılayacak büyüklükte hamd olsun. Yeni keşiflerle inşallah bu süre daha da uzayacak. Biz buna inanıyoruz” ifadelerini kullandı.