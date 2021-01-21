Dönmez: Doğalgazda yeni bir rekor daha kırıldı

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, doğalgazda yeni bir rekorun kırıldığığını bildirdi. Bakan Dönmez, “Dün, 280 milyon metreküplük tüketim ve arz ile doğalgazda yeni bir rekor daha kırıldı. Rekor talebi rekor arz sağlayarak, kısıntı olmadan başarıyla karşıladık. En yüksek tüketim, İstanbul 51,6 milyon metreküp, Ankara 23,9 milyon metreküp, İzmir 13,9 milyon metreküp” ifadelerini kullandı.
Nursima ÖZONUR-Burak TEKİN/ ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Üreme Tıbbi ve Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Timur Gürgan, hamilelik…
Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da annesi Seher Fak'ı (60) pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Berk…
BOĞAZKÖY BARAJI BUZ TUTTU İnegöl ilçesinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle don olayı yaşandı. Bölgede tarımsal sulama için önem…
Haluk KARAASLAN-Onur Can KANKAL/ANKARA,(DHA)- ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "Adalet Bakanının hakim, savcı cübbesi yoktur, görevim…
Eşber OKAYER / KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde kar yağışı ve soğuk havada sokakta kalan evsizlerin…
Zeki GÜNAL/İSTANBUL(DHA) İstanbul'da, sahte parfüm üretimi yaptığı tespit edilen imalathaneler ve depolara düzenlenen operasyonlarda, çok…