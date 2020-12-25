Döner bıçağıyla dolaşan kişiyi durdurmaya çalışan polis, uğradığı saldırıda yaralandı

Halil İbrahim KARABIYIK- Fırat AKAY/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Karabağlar ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala, akli dengesi yerinde olmadığı ileri sürülen Ö.G., bir polis memurunu döner bıçağı ile yaraladı. Şüpheli kovalamaca sonucu yakalanırken, polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 20.15 sıralarında Eski İzmir Caddesi’nde meydana geldi. Vatandaşların bir kişinin döner bıçağı ile caddede dolaştığını ihbar etmesi üzerine bölgeye bekçi ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Ö.G.’nin elinden döner bıçağını almak istedi. Polis ekiplerine karşı mukavemet gösteren Ö.G., döner bıçağını sallamaya başladı. Ö.G.’nin salladığı döner bıçağı, bu sırada kendisine müdahale etmek isteyen polis memuru S.T.’ye isabet etti. Polis memuru aldığı bıçak darbesi ile kanlar içinde yığılırken, Ö.G. kaçmaya başladı. Ekiplerin anonsu üzerine bölgeye çok sayıda, takviye ekip sevk edildi. Çember oluşturan ekipler, saldırganı yakalamak için arama çalışması yaptı. Çalışmalar sonucunda, Ö.G. elindeki döner bıçağı ile yakalandı. Polis ekiplerince etkisiz hale getirilen Ö.G., polis otosuna bindirildi. Sağlık kontrolü için Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Ö.G., sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Öte yandan, Ö.G.’nin yaraladığı polis memuru S.T. polis otosu ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Meydana gelen olayda, polis memurunun korunmak için hamle yaptığı, bu sırada döner bıçağının koltuk altına yakın bir bölgeye isabet ettiği öğrenildi.

‘BIRAK ELİNDEKİ BIÇAĞI DİYE BAĞIRIYORDU’

Olayın görgü tanığı Yunus Yırtıcı (50), “Ben içeride oturuyordum, yedi el silah sesi duydum, Çıktım dışarıya polis arkadaş ‘Yapma, bırak elindeki bıçağı’ diye bağırıyordu, O bırakmadı habire sallamaya başladı, bıçağı polisin sırtına vurdu, polis arkadaş çeketi çıkarttı. Ceketi çıkardığında yara aldığını fark etti. Ben içerden pamuk getirdim pansuman yaptık. Ekip aracına bindirdik gönderdik. Polis şüpheliyi yakalamak için havaya ateş etti. Fakat şüpheli kaçmaya devam etti, ondan sonra buraya bayağı ekip geldi. Arka sokakta yakaladılar götürdüler” diye konuştu.

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