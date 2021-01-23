Dondurucu soğukta olimpik yarışlara hazırlanıyorlar

Asena TUTAR/MALAZGİRT (Muş), (DHA)- MUŞ’un Malazgirt ilçesinde, yoğun kar yağışı etkili olurken, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün atletizm takımı, antrenmanlarını ara vermeden sürdürüyor. İstanbul’daki Olimpik Deneme Salon Yarışması’na katılacak atletler, yaklaşık 30 santim karın bulunduğu pistte antrenman yapıyor.

Kar yağışının ardından dondurucu soğukların başladığı Muş Malazgirt’te sporcular, zor şartlarda antrenmanlarını yapıyor. Malazgirt Gençlik Spor Kulübü sporcuları, 24 Ocak’ta İstanbul’da düzenlenecek Olimpik Deneme Salon Yarışması için sıkı antrenman dönemi geçiriyor. Yaklaşık 30 santim kar kalınlığının bulunduğu stadyumda antrenman yapan sporcular, hedeflerinin ise ilçeye derece yaparak dönmek olduğunu söyledi. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uyarak, antrenmanlarına devam ettiklerini belirten sporcular, yoğun kar yağışının spor yapmalarına engel olmadığını vurguladı.

Trabzon Bölgesel Olimpik Deneme 1’incisi Helin Altun, “Kar kış bayağı var. Bunlar bizim için bahane değil. Hedeflerimiz ve önümüzde salon deneme yarışması var. Kar çok, hava ise buz gibi. Takım olarak antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Bu yıl pandemi olması bizim için çok zordu buna rağmen antrenmanlarımızı aksatmadık. İnşallah ilçemize derece getiririz” dedi.

Trabzon Bölgesel Olimpik Deneme 3’üncüsü Yusuf Atlamer ise “Çok zor şartlar altında antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Yarım metreden fazla kar yağmış ama antrenmanlarımızı yapmak zorundayız, yarışmamız var. İstanbul’daki olimpik yarışmaya hazırlanıyoruz. Orada 800 ve 3 bin metrede koşacak arkadaşlarımız var. Ben de 800 metrede koşacağım. Hedefimiz barajı geçerek ilçemize güzel başarılar getirmek” diye konuştu.

20 kişilik sporcu grubu ile zor süreçte yarışmaya hazırlandıklarını kaydeden Van Bölgesel Lig Yarışması 3’üncüsü Tülin Adıgüzel de “İdman olsun, kuvvet olsun sürekli sürdürüyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Yarışmaya hazırlanıyoruz. Zorluklara karşı antrenmanlara ara vermiyoruz. Burada verdiğimiz emeğin karşılığını İstanbul’da alacağımıza inanıyorum” dedi.

İstanbul Olimpik Deneme Salon Yarışması’na hazırlandıklarını belirten Malazgirt Gençlik Spor Kulübü Antrenörü Çetin Karakaş da yoğun kar yağışı olmasına rağmen antrenmanlarını aralıksız sürdürdüklerini dile getirdi.

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