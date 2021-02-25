Dondurucu soğuklarda nehir ve şelaleler buz tuttu

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA)- BAYBURT’ta hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye düştüğü kentte, Çoruh Nehri’nin bazı bölümleriyle Sırakayalar Şelalesi buz tuttu. Dondurucu soğuk nedeniyle park halindeki bir araçta buz sarkıtları oluştu.
Kentte etkili olan kar yağışının ardından dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derecelerde seyrettiği kentte bazı göletler dondu. Türkiye sınırları içerisinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu’nun en büyük nehirlerinden olan Çoruh Nehri’nin bazı bölümleri ve doğa turizmi açısından önemli mekanlar arasında yer alan Sırakayalar Şelalesi buz tuttu. Güzel manzaralara ortaya çıkınca vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirdi. Öte yandan kent merkezinde park halindeki bir arabanın arka kısmından sarkan buz kütleleri de ilginç görüntüler oluşturdu.
FOTOĞRAFLI
TOKAT Yazmacılar Sitesi'nde üretilen el yapımı yazmalara, Osmanlı geleneği 600 yıllık motifler işleniyor. Tokat yazmalarının…
Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm merkezleri Bozcaada ve Gökçeada'ya deniz ulaşımını…
Ali TİNBEK - İstanbul DHA - İstanbul'da Yenibosna İnzibat Tabur Komutanlığı'nı ağaca çıkarak gözetlerken yakalanan…
Tolga TAHÇI- Gökçe ADAR/ İZMİR (DHA)- İZMİRLİ Avukat İslam Gezer, son günlerde sıkça konuşulan 'örselenmiş…
Sakarya Meydan Muharebesi'nde son sınıf öğrencilerini şehit veren "Taş Mektep"in Milli Mücadele Müzesini yaklaşık yarım…
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde iş insanı İsmail Beyan (50), delikli 1 kuruş ile başladığı koleksiyonunda aralarında…