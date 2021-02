Dondurucu soğuk nedeniyle sıcak su şelalesi buz tuttu

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR’ın Sandıklı ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü. İlçedeki kaplıcaların bulunduğu bölgede 800 metre derinlikten 60- 62 derece sıcaklıkla çıkan termal su, dondurucu soğuk nedeniyle buz tuttu. Termal suyun aktığı yapay şelalede bir yandan buz sarkıtları bir yandan sıcak su buharının ortaya çıkması görenleri şaşırttı.

Sandıklı’da hafta başından bu yana etkili olan soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiledi. Hafta başında pazartesi günü yağan karla birlikte sıfırın altına inen sıcaklık nedeniyle kaplıcaların bulunduğu bölgedeki yapay şelale dondu. ‘Şifa Şelalesi’ olarak anılan ve 800 metre derinlikten yaklaşık 70 derece sıcaklıkta çıkıp, 60- 62 dereceye düşürülerek yapay şelaleye verilen su, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesiyle kayaların üzerinden akarken dondu. Bir taraftan sıcak suyun etkisiyle buhar çıkan şelalede, diğer yandan buz sarkıtlarının görüntüsü görenleri hayran bıraktı. Kaplıcaya gelen tatilciler donan şelaleyle birlikte selfie ve hatıra fotoğrafları çekti.

BİR YANDA BUHAR BİR YANDA BUZ

İstanbul’dan kaplıcaya tatile gelen Müjgan Yenipınar, “Bugün kaplıcada üçüncü günümüz. Ama gerçekten güzel bir görüntü ile karşılaştık. Rabbimin işi. Görsel şölen gibi bir şey. Bir taraftan kaynamış su ile buhar çıkıyor. Bir taraftan sarkıtlar, dikitler buz tutmuş. Benim oğlan da çok beğendi” dedi.

‘BU İŞE ÇOK ŞAŞIRDIM’

Müjgan Yenipınar’ın 8 yaşındaki oğlu Muhammet Kaan Yenipınar, “Annemle birlikte şifa için böyle güzel bir yere geldik. Afyonkarahisar Sandıklı’dayız. Ama gerçekten böyle güzel yer görmedim ben. Sıcak suyun buzları hemen eritmesi lazım ama ben bu işe çok şaşırdım” diye konuştu.

‘SICAK SU BİLE DONUYOR’

Antalya’da yaşadığını ve 43 yıldır her yıl kış aylarında Sandıklı kaplıcalarına tatile geldiğini söyleyen Nafız Atıker (72) de gördüğü manzara karşısında şunları söyledi:

“Birçok kaplıca gezdim ama burası kadar suyu sağlıklı kaplıca görmedim. Tesisleriyle yönetimiyle her şeyiyle her yönüyle fevkalade bir yer. Zaman zaman hava burada çok soğuyor. Geceleri eksi 15’e kadar hava sıcaklığı düşüyor. Ben eksi 15 derecede söyle bir tur attım ama üşümedim. Antalya’da sıfır derecede bile üşürsünüz. Tabii ki hava soğuyunca eksi 15 dereceye düşünce sıcak su bile donuyor. Bu da doğanın apayrı bir özelliği artık.”

