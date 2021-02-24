Dondurucu soğuğa teslim olan Teksas’ın elektrik şebekesi operatöründe peş peşe istifa

ABD, (DHA)- ABD’nin orta ve güney bölgelerini geçen hafta vuran kutup soğuklarında yeni gelişme yaşandı. Teksas’ın elektrik şebekesi operatörünün yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, milyonlarca kişinin elektriksiz kalması nedeniyle istifa edecekleri açıklandı.

ABD’nin orta ve güney bölgelerinde hayatı olumsuz yönde etkileyen kutup soğukları nedeniyle Teksas’ın elektrik şebekesi operatörünün yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, milyonlarca kişinin elektriksiz kalmasına yol açtığı gerekçesiyle istifa edeceği açıklandı. Açıklama Teksas Valisi Greg Abbott’tan geldi. Abbott konuyla ilgili yaptığı açıklamada, elektrik şebekesi operatörü Teksas Elektrik Güvenilirlik Konseyi’nin (ERCOT) elektrik kesintileriyle ilgili bu durum karşısında hazırlıksız yakalanmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti. Teksas Valisi Abbott olayla ilgili soruşturma başlatılmasını talep etti. Abbott, Teksas Elektrik Güvenilirlik Konseyi’nin yönetim kurulu başkanı ve 4 üyesinin istifa edeceğini açıkladığını duyurdu. Teksas Valisi Abbott, bu istifaları olumlu karşıladığını söyledi.

ACİL DURUM İLAN EDİLMİŞTİ

Kuzey Kutbu’ndan gelerek tüm ülkeyi etkisi alan soğuklar nedeniyle 100 milyonu aşkın ABD’li ağır kış şartlarını yaşadı. Soğuk havalar sonucu en az 70 kişi kişi hayatını kaybetti. Çoğu kişi, trafik kazalarında, evlerinde ya da arabalarında karbonmonoksit zehirlenmesinden ötürü yaşamını yitirdi. Boruların donması nedeniyle de yaklaşık 13 milyon insan, temiz suya erişim sağlayamamıştı. ABD Başkanı Joe Biden, dondurucu soğukların sebep olduğu elektrik kesintilerinin olumsuz etkilediği Teksas eyaletinde acil durum ilanının gerçekleştiğini duyurmuştu. Mississippi eyaletindeki Jackson şehrinde de 150 bin civarında; Memphis şehri dahil olmak üzere Tennessee eyaletinde de 650 binden fazla kişi su kesintisi sorunu yaşamıştı.