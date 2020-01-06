2019 yılının Aralık ayı Kanal İstanbul tartışmaları ile geçti.

Şimdi Libya Tezkiresi ortaya çıkınca Kanal İstanbul ikinci plana itildi. Ancak Kanal İstanbul, sadece iç politikanın değil, dünya kamuoyunun da gündemini uzun süre işgal edecek gibi. Bütün bu tartışmalar 1568- 1569 yılında yaşanan Don-Volga Kanalı projesini çağrıştırmaktadır.

Altınordu Hanlığı’nın başkenti olan Ejderhan (Hacı Turhan), Timur’un yaptığı saldırılar sonunda tahrip edilmişti. 1462 yılında tahta geçen Moskova kinezi Müdhiş İvan buradaki otorite boşluğunu görerek bu Türk topraklarını ele geçirdi.

Azak Kalesi ve Kefe’nin Osmanlı toprağı olmasından sonra Türklerin Orta Asya ile ilgili hayalleri biraz daha ön plana çıktı. Türkmenistan, Özbekistan arasında Şii İran’ın bulunması birçok açıdan problem teşkil ediyordu. Ruslar’ın güneye Kafkaslara doğru inmelerini engellemek için de Türk donanmasının Azak Denizi’nden Hazar Denizi’ne geçirilmesi önemli idi.

Haritalar çıkarıldı.

Azak denizine dökülen Ten (Don) nehri ile Hazar (Şirvan)Denizi’ne dökülen İdil (İtil, Volga) nehirlerinin bir yerde birbirlerine iyice yaklaştıkları görüldü. Osmanlı sadrazamı Sokollu Mehmet Paşa, bütün dünya haritasını görebilen bir devlet adamı idi. Padişah II. Selim’in kendisine tam bir güveni vardı. Bu “çılgın proje”nin gerçekleşmesinin doğuracağı siyasi, askeri ve ekonomik yararları görerek işe girişti.

Şıkk-ı sânî Defterdârı Kasım Bey’in o yöreler hakkında bilgisi vardı. Kasım Bey’e Kefe Beylerbeyiği ünvanı vererilerek bu işe memur edildi (1568). Kasım Paşa, mühendisleri alarak bölgeye gitti. İki nehri birleştirecek kanalın uzunluğu 6 deniz mili (11.370 m) olacaktı. Devlete verilen rapor kabul gördü ve düğmeye basıldı.

Kanalı kazmak için çok sayıda amele ve bölgenin güvenliğini sağlamak üzere silahlı asker gerekiyordu.

Bunları sağlamak Osmanlı için çok zor değildi. Ama kara propagandayı önlemek zordu. Ruslar, Osmanlıların planlarının kendileri için ne kadar tehlikeli olduğunu gördüler. Ancak askeri olarak bu planı engellemeleri kolay değildi. Hemen siyasi entrikalara başladılar. Kırım hanlarını ve mirzalarını kışkırttılar:

-Osmanlı bu topraklara gelirse sizler Osmanlının sıradan bir valisi hükmüne düşersiniz. Aslında sizler Osmanlı padişahlarından bile daha asil bir soya sahipsiniz diyorlardı.

Kırım Hanı Saadet Giray, bu propagandaların etkisinden kurtulamadı. Rusların oyununa geldi. Osmanlı’nın Don- Volga Kanalı projesine destek vermedi. İşi yarım elle tuttu.

-Ejderhan, Ruslar’ın elinden alınsa bile Ruslar burayı tekrar alırlar. Boşuna asker ve hazine telef etmiş olursunuz, diyordu. Devlet Giray, Osmanlı donanmasının Hazar denizine inmesinin, Kırım Hanlığının yarı-bağımsız durumunu kayıp etmesine sebep olacağına inanıyordu. Bu yüzden Ejderhan’ın fethine ve kanalın açılmasına karşı çıktı. Sadece karşı çıkmakla da kalmadı ve bu fikrini Rus elçisi vasıtasıyla Çar’a bildirdi.

Kasım Paşa, Devlet Giray’ı dinlemeyerek devletinden aldığı emri yerine getirmek için faaliyete geçti. 3.000 yörük, müsellem; 3.000 yeniçeri ve 20.000 timarlı sipahi Kasım Bey’in emrine verildi. Kırım Hanı’na amele ve Tatar askeri vermesi bildirildi. 30.000 Nogay da bunlara katıldı. Kanal’da kullanılacak gemilerin Kefe’de yapılması için Hızır Reis görevlendirildi. Kasım Paşa, Ejderhan Kalesi’ni Ruslar’dan aldı (Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, III/1, .

1569 yılı Ağustos ayında ilk kazma vuruldu. 3 aylık kazı sonunda 2 mil kadar kazılabildi. Kışın yaklaşması ile birlikte kara propaganda doruğa çıktı:

Buraların kışı çok olur. Nefesiniz bile donar. Buralarda barınamazsınız, hepiniz soğuktan ölürsünüz, diye askerin ve amelenin arasına nifak düşürdüler.

Sonunda kazma ve küreklerini bile toprağın altına gizlemeksizin herkes bir tarafa dağıldı.

Büyük ümitlerle başlanılan kanal projesi fiyasko ile bitti. Ruslar, Kırım hanları ve İranlılar derin bir nefes aldılar.

Konuya büyük yer ayıran Katip Çelebi, kıssadan hisse olarak güzel bir tespitte bulunuyor:

Küçük adamla büyük işe mübaşeret câiz değildir (Tuhfetü’l-kibâr, s. 86).

Bu işin başında Kasım Paşa değil bizzat Sokollu bulunsaydı belki de Türkler bu projeyi Ruslar’dan 383 sene önce yapmış olacaklardı. Hem de Stalin’in yaptığı gibi onbinlerce savaş esirini çalıştırmadan yapmış olacaklar, belki de dünya haritası bir başka olacaktı. Kim bilir!

Kanal İstanbul’u tartışırken Don-Volga Kanalı projesinin niçin başarısız olduğunun sebeplerini gözden uzak tutmamalıyız. Çok şükür bugün işin başında bir “büyük adam” var. Ama kara propaganda 1569’dakinden çok daha güçlü. Her şeye rağmen ben bu çılgın projenin gerçekleşeceğine inanıyorum.

Başka seçeneğimiz de yok zaten.