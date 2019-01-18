İstanbul Devlet Opera ve Balesi, İspanyol yazar Miguel de Cervantes’in 1600’lü yılların başında yazdığı eserinden esinlenilerek bestelenen “Don Quichotte Operası”nı ilk kez sahneleyecek.

Fransız yazar Henri Cain’in librettosunu yazdığı, duygusal devrin önemli bestecilerinden Jules Massenet’in son zamanlarında bestelediği ve dünyada ilk defa 1910 senesinde Monte Carlo Operası’nda sahnelenen Don Quichotte Operası, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından ilk defa 19 Ocak Cumartesi akşamı Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi’nde seyirciyle buluşturulacak.

Recep Ayyılmaz’ın sahneye koyacağı eserde orkestra şefliğini Zdravko Lazarov ve İstanbul Cervantes Enstitüsü’nün katkılarıyla İspanya’dan davet edilen Helena Bayo dönüşümlü olarak üstlenecekler.

Koro şefliğini ise Paolo Villa yapacak. görünüş tasarımı Efter Tunç’a, kostüm tasarımı sır Betil’e, ışık tasarımı Yakup Çartık’a , koreografi ise Beyhan Murphy’e ilişik eserde, Dulcinée rolünü üstlenen Aylin Ateş, Özge Kalelioğlu, Deniz Likos; Don Kişot rolünü üstlenen Suat Arıkan, Gökhan Ürben; Sancho rolünü üstlenen N. Işık Belen, ümit Kosman; Pedro rolünü üstlenen Begüm Karacasu; Garcias rolünü üstlenen Banu Ergün, Funda Güllü; Rodriguez rolünü üstlenen Can Reha Gün, Bahadır Özkoca; Juan rolünü üstlenen Zafer Çiftçi, Çağrı Köktekin dönüşümlü olarak yer alacak.