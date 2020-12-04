Domates, topraksız tarımla jeotermal serada üretiliyor

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR’ın Sandıklı ilçesindeki jeotermal seralarda topraksız tarım uygulamalarıyla yetiştirilen domatesler yurt içinde büyük kentlere ve Rusya, Almanya ile Hollanda’nın yanı sıra Avrupa’daki pek çok ülkeye ihraç ediliyor.

Sandıklı ilçesinde 20 ile 120 dekar arasında değişen toplam 1600 dekar büyüklüğünde jeotermal suyla ısıtılan 30 farklı serada topraksız tarımla domates üretiliyor. Seralarda mart ayında başlayan domates hasadı devam ediyor. Her hafta hasat yapılabilen 1 dekarlık seradan ortalama yıllık 45- 60 ton domates elde ediliyor. Seralardan toplanan domatesler tırlarla Ankara, İstanbul ve Bursa başta olmak üzere iç pazarda birçok kente gönderilirken, dış pazarda da Rusya ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

‘HEM İLÇEMİZ HEM DE ÜLKE EKONOMİMİZE KATKI SAĞLIYOR’

Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, “Hem ilçemize hem ülkemiz ekonomisine büyük katkı sağlayan Jeotermal seralarımızdan çok memnunuz. Yılın 12 ayı üretim yapılıyor. Birçok işçi çalışıyor. Bu seralarımızın daha da genişlemesini umut ediyoruz. Bu seralarımızda kadın işçilerimiz çalışıyor. Seralarımız yokken kadınlarımız evde işsizdi. Şimdi ilçemizde kadınların iş sıkıntısı yok. Ayrıca ilçemiz seralarında yetişen domatesler ülkemizdeki birçok ile gönderildiği gibi Avrupa ülkelerine de ihracat ediliyor” dedi.

‘YAZ KIŞ ÜRETİM YAPABİLİYORUZ’

Ziraat mühendisi Medet Sarıkaya, “Sandıklı soğuk bir bölge ama jeotermal su ile ısıtarak seracılık yapıyoruz. Hem yazın hem de kışın üretim yapabiliyoruz. Buranın Antalya’dan avantajlı olmasının sebebi yazlarının biraz daha serin olması. Yazları da üretim yapabiliyoruz. Kışın da jeotermal ısıtma olduğu için kışın da üretim yapabiliyoruz” diye konuştu.

‘İHRACAT YAPIYORUZ’

İlçede 30 tane sera olduğunu bildiren ziraat mühendisi Medet Sarıkaya, “İyi bir sezon geçirdiğimizde dönüm bazında sezonda 60 ton ürün elde ediliyor. Yurt dışına ihracat oluyor. Biz genelde ihracat yapıyoruz. Genelde Balkan ülkelerine, Rusya’ya ve Dubai’ye ihracat yaptık. Almanya, Hollanda, Hırvatistan’a gönderdik. Şu dönemde hala gönderiyoruz” dedi.

‘DAHA FAZLA ÜRÜN ELDE EDEBİLİYORUZ’

Topraksız tarımla üretimin biraz daha basit ve kontrollü yapılabildiğini vurgulayan Medet Sarıkaya, “Kışın birazsa topraksız tarımın ısıtmasında avantaj sağlıyor. Topraksız tarımda üretimi fazla alıyorsun. Seranın sayesinde de eksi 20’lerde seranın içerisini artı 15 derece tutabiliyorsun. Yani jeotermal ile istediğin sıcaklıkta tutabiliyorsun” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI