Domaniç’te etkili olan ‘kar’ ulaşımı aksattı

Mustafa YİĞİT/DOANİÇ (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA’nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar, trafiği olumsuz etkiledi. Kocayayla geçidinde çok sayıda araç yolda kaldı.

Domaniç’te etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Yağış nedeniyle Domaniç- İnegöl karayolu Kocayayla geçidinde ulaşımda zaman zaman aksamalar meydana gelirken, kar lastiksiz ve zincirsiz araçlar yolda kaldı. Karayolları ekipleri, Domaniç- İnegöl yolu Kocayayla geçidinde, yolu açık tutmak için kar küreme araçları ve iş makineleriyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hava sıcaklığının sıfır derece olduğu ilçede kar yağışının aralıkla sürmesi bekleniyor.

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