Dolmuş şoförü Can’ın öldüğü silahlı saldırı kamerada 

Can ÇELİK- Anıl ATAR/ ADANA, (DHA)- ADANA’nın Yüreğir ilçesinde TIR şoförü Adem T.’nin (24), trafikte tartıştığı dolmuş şoförü Can Yüce’yi (24) tabancayla vurup, öldürdüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, PTT Evleri Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, durakta şoför olarak çalışan Can Yüce, 01 M 0712 plakalı dolmuşla yolcu indirdiği sırada, TIR şoförü Adem T. ile ‘yol verme’ meselesinden tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda iki taraf da birbirine tabanca çekti. Adem T., Yüce’ye ateş açtı. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Yüce, hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise Adem T.’yi gözaltına aldı.

Olay anının, yolcunun cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Can Yüce ile Adem T.’nin bir süre tartıştığı, Yüce’nin bu sırada aracındaki tabancayı almaya çalıştığı, dolmuştaki yolculardan 2 kadının Yüce’yi uzun süre sakinleştirmek için çabaladığı, sakinleşmeyen dolmuş şoförünün silahıyla aracına binen Adem T.’ye doğru koştuğu, Adem T.’nin de TIR’ın açık camından Yüce’ye ateş ettiği görüldü. (DHA)

