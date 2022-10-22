DOLMACI GENÇLERE AŞÇILIĞI ANLATTI: “BİZ İNSANLARIN SİNİRLERİNİ YATIŞTIRIRIZ”

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Dünya Aşçılar Günü’nde liseli aşçı adaylarıyla buluşan TAPB As Başkanı Mahmut Dolmacı, gençlere seslendiği konuşmasında “Biz beyaz ceketli melekleriz. Biz insanların sinirlerini yatıştırırız. Aç insan sinirlidir. Biz sinirli insanlara yemek yapar onları güldürürüz” dedi.

MERVE SABCIOĞLU/ANKARA

20 Ekim Dünya Aşçılar Günü’nde aşçı adayları ve aşçılar Etlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki kutlamada bir araya geldi. MEB Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Harun Fatsa ve Türkiye Aşçılar Pastacılar Birliği (TAPB) Başkanı Serkan Dursun ile As Başkanı Mahmut Dolmacı’nın da katıldığı kutlamada liseliler aşçı ceketlerini giydi.

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Etkinlikte genç aşçı adaylarına seslenen Dolmacı, aşçılık mesleğinin önemini şöyle anlattı:

“Aşçılık deyip geçiyoruz. Herkese göre bir iki kap yemek pişiren, milletin önüne koyan diye düşünmeyin. Aşçılık dünyanın en yoğun mesleklerinden bir tanesi. Aşçılık ekonomik açıdan da dünyada iyi sıralarda yer alan, para kazanılan bir meslek. Tabii ki burada ne lazım? Gençlere söylüyorum; okulunuzda duruş, diksiyon, edep, adap, İngilizce ve matematiği mutlaka öğrenip çıtayı yüksek tutacaksınız.

“BİZ İNSANLARIN SİNİRLERİNİ YATIŞTIRIRIZ”

Dünya hiçbir tane aç aşçı göremezsiniz. Yaptığı yemeklerin tadına baksa karnı doyar. Memlekette harp olsa, darp olsa elinin bulaşığını yalasa karnı doyar. Biz beyaz ceketli melekleriz. Biz insanların sinirlerini yatıştırırız. Aç insan sinirlidir. Biz sinirli insanlara yemek yapar onları güldürürüz. Aşçılık mesleği sıradan bir meslek değil. Dünyada göremeyeceğin ülkeyi görürsün. Bugün cumhurbaşkanının da aşçısı var, Tarkan’ın da aşçısı var, Obama’nın da aşçısı var, ABD Başkanı’nın da aşçısı var. Demek ki o insanlara yetişemeyen bir sürü insan varken siz aşçılar yetişiyorlar. Tatil gemilerinde vesaire de aşçı var. Demek ki aşçı bu dünyaya lazım.

“DOKTOR KADAR KIYMETLİYİZ ÇÜNKÜ İNSANLARI BESLİYORUZ”

Biz doktor kadar kıymetliyiz. İnsanları çünkü besliyoruz. Biz tatları lezzete dönüştürüyoruz. Onun için sevgili gençler çıtayı yüksekte tutun. O zaman hedefe ulaşırsınız, büyük bir şef olursunuz. Bu güzel gününüzü kutluyorum. Kendi günümü de kutluyorum.”

Dolmacı’nın ardından gençlere seslenen İl Milli Eğitim Müdürü Fatsa, gençlerin ve öğretmenlerinin hem yeni eğitim öğretim yılını hem de Dünya Aşçılık Günü’nü kutladı.

Açılış konuşmalarının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Fatsa, etkinliğe katılan ilçe milli eğitim müdürleri, TAPB Başkanı Serkan Dursun, TAPB As Başkanı Mahmut Dolmacı ve etkinliğe katılan diğer şefler törenle liselilere aşçılık ceketlerini giydirdi.

MİNİK ŞEFLER KURABİYELERİYLE KATILDI

Törenin ardından gençler TAPB’dan şefler ile söyleşide bir araya geldi. Gençler atölyeler ile yemek yapma imkanı da buldu. Etkinliğin en dikkat çeken katılımcıları Etlik Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Ana Sınıfı’nın minik öğrencileriydi. Liseye ait ana sınıfının öğrencileri özel günlerde okulun uygulamalı atölyesinde kurabiyeler, kandil simitleri, aşure ve turşular yapıyor. Minik aşçılar Dünya Aşçılar Günü kutlamalarına da kurabiyeleriyle katıldı.