Dolmabahçe’de otomobil otobüsle çarpıştı (1) 

İçişleri Bakanlığı, yeni koronavirüs tedbirleriyle ilgili vatandaşlardan gelen sorular üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, 65 yaş ve üzeri vatandaşların seyahat izin belgesiyle, 20 yaş altının belge almadan velisiyle yolculuk yapabileceği belirtildi. Ayrıca sınava girecekler, Cuma namazına gidecekler ve hastane, havalimanları ile otellerdeki yeme içme mekanlarının kısıtlamadan muaf olduğu ifade edildi.