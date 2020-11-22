Dolmabahçe’de otomobil otobüsle çarpıştı (1) 

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Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- BEŞİKTAŞ Dolmabahçe’de bir otomobil ile İETT otobüsü çarpıştı. Kazada sürücü otomobil içinde sıkıştı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sürücüyü kurtarma çalışmaları devam ediyor. 

 

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