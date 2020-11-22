Dolmabahçe’de otomobil otobüsle çarpıştı (1) 

Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- BEŞİKTAŞ Dolmabahçe’de bir otomobil ile İETT otobüsü çarpıştı. Kazada sürücü otomobil içinde sıkıştı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sürücüyü kurtarma çalışmaları devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı, yeni koronavirüs tedbirleriyle ilgili vatandaşlardan gelen sorular üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, 65 yaş ve üzeri vatandaşların seyahat izin belgesiyle, 20 yaş altının belge almadan velisiyle yolculuk yapabileceği belirtildi. Ayrıca sınava girecekler, Cuma namazına gidecekler ve hastane, havalimanları ile otellerdeki yeme içme mekanlarının kısıtlamadan muaf olduğu ifade edildi.
Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde bir restoranın klimasının motorunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Hacıhalil Mahallesi Atatürk Caddesi’nde bulunan...