Doları YSK da durduramaz

Merkez Bankası bir cümle yazmadı diye paramızın dolar karşısındaki değer kaybı yine uçuşa geçti. Yılbaşından buyana kayıp yüzde 10’u buldu.

Herkesin aklında dolar altı lirayı geçecek beklentisi var. Sonrasında nerede duracağı, hangi düzeyde dengeleneceği bilinmiyor.

Cümle alem yerli yabancı analistler, MB’nin faizleri sabit tuttuğunu bildirdiği açıklamasında; daha önce sürekli kullandığı “gerekirse parasal sıkılaştırmaya gidilecektir” cümlesini görmeyince “Merkez politika değişikliğine gidiyor, faiz düşürecek vs.” şeklinde yorumlayınca olanlar daha doğrusu beklenenler oldu,

Baskılanmış, gerçek değerinden uzaklaşmış, enflasyon/faiz denklemlerinden ayrı düşmüş dolar-lira kurunda piyasaların tabiriyle dengeleme başlatıldı. Bir anlamda bahane yaratıldı. Hep belirttiğimiz, en küçük bir çatırtıda bu dolar zıplar şeklideki görüşümüz ne yazık ki yine gerçek oldu.

Esasında piyasalar, 31 Mart seçimlerinin sonuçlarına kilitlenmişti. Liranın kırılganlığında ilk viraj Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kararlarıydı.

Beklenen; YSK’nın “tüm itirazları değerlendirdim, inceledim, sonuçlar geçerlidir, hadi geçmiş olsun” yönündeki açıklamasıydı. Bu yönde açıklama gelince piyasaların rahatlayacak, belirsizlik bitecek bu ani dalgalanmalar, kur atakları durabilecek, dolar gerileyecekti.

Aksi yönde yani İstanbul seçimini yenilemesi gibi bir karar tabii ki ortalığı karıştıracaktı ama bugün için MB’nin açıklaması tüm bunların önüne geçti. YSK kararlarının vereceği olumlu olumsuz tepkileri bertaraf etti. Bundan sonra YSK “seçimler bitmiştir” dese bile etkisi sıfır olacaktır.

DOLAR 7.90 BEKLENTİSİ

İlginç olan şu; dolar zıplarken, vatandaş ne oluyor diye anlamaya çalışırken hatta müdahale beklerken başka konularda olan bitenden ayrı başka açıklamalar geliyor.

Kurlar oynuyor, gelen açıklama “efendim konkordatolar azalmış, şu olmuş bu olmuş”. Yahu sırası mı şimdi bunun?

Kurlarla ilgili “müdahale edilir, MB işini bilir ” gibi klasik açıklamalar da olmayınca sürükleniyoruz, oluşan boşluğu da yabancılar dolduruyor. Bir örnek verelim de dünya bizim hakkımızda sıcağı sıcağına nasıl tahminler yapıyor, görülsün:

“Toronto (Kanada) Dominion Securities stratejisti Cristian Maggio: Dolar/TL’de son haftalardaki yukarı yönlü baskı göz önüne alındığında metinden çıkarılan ifade MB’nin kayıtsızlığını ve naifliğini gösteriyor. Lira konusunda negatif görüşümüzü koruyoruz.

Dolar/TL’nin ikinci çeyrek sonunda 7,90’a, üçüncü çeyrek sonunda 8,90’a çıkacağını öngörüyoruz. Önümüzdeki aylarda faiz artış baskısının oluşmasını ve ağırlıklı ortalama fonlama faizinin yüzde 30 civarına yükselmesini bekliyoruz.”

İkinci çeyrek dediği Haziran, üçüncü çeyrek de Eylül sonu. Hem dolar artacak hem de faizler. Daha önce de benzerleri gibi; en son geçen ay dememişler miydi “dolar 5.85 olur” diye. Bu tahminlerinin gerçekleştiğini görünce ister istemez kulak kabartmak zorunda kalıyor insan. Bu gidişle olur mu olur.

Yine de biz tür tahminlere “spekülasyon, manipülasyon, operasyon, bilgi kirliliği, fal açıyorlar” diyelim de günah bizden gitsin.