16 Nisan tarihinde 6,9594 kurunu gören dolar, o gün bu gün 7 lira seviyesinin bıçak sırtı altında dolaşıp duruyor, ne düşüp bu hattan uzaklaşıyor ve nede bu seviyenin üstüne çıkabiliyor.

Kuyumcu terazisi ile tartılıyor gibi görünen bu hareket, açıkçası bana çok doğal ve piyasa dinamikleri ile oluşuyormuş gibi gelmiyor. Sanki birisi psikolojik eşik olarak kabul ettiği 7 hattına bir baraj kurmuş, kurun bu hattı aşmasını engellemek için parasal operasyonlar yapıyormuş gibi duruyor.

Bu parasal operasyon nasıl olur, elbette dolar satarak!

Hazine eski müsteşarı ve deneyimli ekonomist Mahfi Eğilmez atmış olduğu bir tweette “USD kurunu 7 TL’de tutmak için harcanan çaba, zaman ve doları düşününce insan üzülüyor gerçekten” diyerek durumu açık ve net olarak ortaya koymuştur.

Peki bu parasal operasyon sürdürülebilir bir eylem midir? Elbette değil, dolar rezerviniz yeterli olduğu müddetçe her isteyene dolar satarak kuru istediğiniz seviyelerde tutabilirsiniz oysa Türkiye’nin döviz rezervleri yeterli değildir. Tecrübe ile sabittir ki piyasa kan kokusu aldığında sizin rezervlerinizi zorlayacak spekülatif ataklarını arttırarak devam eder ve neticede bir noktada kolunuz bükülür, kur uçar gider. Bu tecrübe 2018 Ağustos ayında yaşanmıştı, yaşananlar daha dün gibi herkesin hafızasında taze duruyor.

Döviz rezervleriniz net ve brüt olarak ortada, herkes biliyor ufak tefek muhasebe oyunları ile gözlerden saklansa da gerçekler ortada. Herkes biliyor ki sermaye hareketlerinin serbest olduğu para piyasalarında kurları yapay olarak belli bir seviyede tutmak hiçbir şekilde mümkün değildir. Elinizdeki faiz ve benzeri bazı araçlar ile kurları yapay olarak tutmaya çalışabilirsiniz, fakat bu eylemler zembereği kurmak gibidir; gerilimi arttırır ve bir nokta gelir zemberek boşanır…

Hiç sözümü sakınmadan bir gerçeği dile getireyim Türk ekonomisi üretmeden, dış borç ve yabancı sermaye ile tüketme hastalığına tutulmuş çok hasta bir ekonomidir!

Bakınız bir örnek vereyim; hali hazırda, canlı yaşanıyor Gürcistan ve Azerbaycan’dan yabancı işçi gelmediği için Karadeniz’de çay toplanamıyor, bahçede kalıyor, filizler kartlaşıyor.

Türkiye’de bırakın ham ve mamul madde ithalatını, işgücünü bile ithal ediyor; bir çok sektörde döviz harcayarak kaçak, kayıt dışı yabancı işçi çalıştırıyoruz. Bugün hangi inşaata, hangi atölyeye, hangi bağa bahçeye gitseniz karşınıza kayıt dışı, kaçak olarak çalışan yabancı işçiler çıkar! Suriyeli, Afgan, Pakistanlı, Özbek, Gürcü, Ermeni ve benzeri bir çok yabancı işçi bu ülkede çalışıyor ve ücretini de döviz olarak ülkesine transfer ediyor.

İthalatımız zaten ihracatımızın üzerinde, devamlı olarak bu açığı finanse edebilmek için döviz bulmamız gerekiyor. İthal etmediğimiz ne var? Mutfaktaki kuru fasulye, mercimek, doğal gaz bile ithal değil mi? Arabalarımız ithal, arabada yaktığımız benzin ve mazot da ithal değil mi? Evimizi ısıttığımız doğalgaz, elektrik üretmek için yaktığımız kömür ithal değil mi? Kullandığımız, tükettiğimiz bir çok şey ithal ve ithalata olan bu aşırı bağımlılık gerçekten de çok korkutucu.

Birde hiç unutmamamız gereken alıp alıp asfalta, betona gömdüğümüz döviz borçları var! Bu dehşet miktardaki döviz ihtiyacını nereden, nasıl karşılayacağız?

Atalarımız “taşıma suyla değirmen dönmez” demiş, döviz kazanmadan döviz harcamak sürdürülebilir bir durum olabilir mi?

Osmanlı aynı hatalı yola girmiş ve bedelini, iflas edip, moratoryum ilan ettikten sonra Düyun-u Umumiyelik olarak ödemiştir.

II. Abdülhamit döneminde açılan Düyun-u Umumiye’nin sözlükteki temel anlamı “Genel Borçlar” olarak geçmektedir. Yabancı devletlerden oluşan bu idareyle Osmanlı topraklarındaki tütün üretimi gibi bazı gelir getirici kalemler bizzat yabancı devletler tarafından yönetilerek, bunların gelirlerine el konulmuştur. 1881 yılında bu kurum kurulduktan sonra Osmanlı Devleti mali ve ekonomik olarak bağımsızlığını yitirmiştir. Düyun-u Umumiye yönetimince kurulan Reji İdaresinin Osmanlı topraklarında tütün köylüsüne yaptığı zulmün acıları bugün dahi türkülerimizde yaşamaktadır.

Tarih geçmişten ders alınmazsa tekerrür eder, geçmişte yaşananları unutmayalım çok geç kalmadan tedbir alalım derim…