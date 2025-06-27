Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,26 düşüşle 4.199 TL’ye, cumhuriyet altını satış fiyatı ise yüzde 2,24 azalarak 28.383 TL’ye geriledi. Çeyrek altın fiyatı da geçen haftaya göre yüzde 2,27 azalarak 7.033 TL seviyesine indi.

Döviz Kurları: Dolar ve Euro Yükselişte

ABD doları/TL kuru yüzde 0,55 artışla 39,8870 TL’ye, euro/TL ise yüzde 2,37 yükselişle 46,8290 TL’ye çıktı.

Yatırım ve Emeklilik Fonları Değer Kazandı

Yatırım fonları haftalık bazda yüzde 1,65, emeklilik fonları ise yüzde 1,52 değer kazandı. Fon kategorileri arasında en çok kazandıranlar yüzde 2,91 artışla hisse senedi fonları oldu.