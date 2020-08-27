Merkez Bankası’nın (TCMB) sıkılaştırma adımlarının etkisiyle Cuma günü 7.19 liraya kadar indikten sonra, aynı gün yeniden yükselen dövizler, Çarşamba gününü ilk işlemlerinde 7.41 lirayı gördükten sonra, yeni güne de, dün kapanışa doğru 5 kuruş kadar gerileyerek indiği 7.36 lira düzeyinde başladı.

Hazine Çarşamba günü, kurumsal yatırımcılara yönelik üç yıl vadeli dolar cinsi devlet iç borçlanma senedi ihracıyla 3 milyar dolar borçlandı. Hazine açıklamasına göre, doğrudan satış yöntemi ile 28 Ağustos 2020 valörlü, 25 Ağustos 2023 itfa tarihli 6 ayda bir yüzde 1.87 kupon ödemeli 3 milyar dolar tutarında dolar cinsi devlet tahvilin ihracı yapıldı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,086 puan ve 1,104 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü yüzde 0.63 artışla 1,099.02 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.23, BIST Mali Endeks yüzde 0.97, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.00 artıdaydı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

– dolar en düşük 7.3432 lira ve en yüksek 7.3778 lirayı gördükten sonra, 7.36 – 7.37 lira aralığında,

– euro en düşük 8.6864 lira ve en yüksek 8.7373 lirayı gördükten sonra, 8.71 – 8.72 lira aralığında,

– sterlin en düşük 9.7102 lira ve en yüksek 9.7531 lirayı gördükten sonra 9.73 – 9.74 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.18241 – 1.18499 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18311 düzeyindeydi.

Gedik Yatırım’ın analizinde, “BIST- 100 Endeksi’nin güne yataya yakın hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz” denildi ve şöyle devam edildi:

“Son üç günlük satışın ardından dün bir miktar tepki gerçekleştiren BIST100’de bugün izleyeceğimiz ilk direnç 1,110 iken aşağıda izlediğimiz ilk destek noktası 1,081 olmaya devam ediyor.

“Dünkü sınırlı yükselişe karşın günlük grafiklerde teknik göstergeler zayıf seyretmeye devam ediyor. Buna karşın saatlik grafiklerde bir toparlanma isteği mevcut.

“Bahsettiğimiz 1,110 direnci geçilebilecek olur ise bir süredir en önemli direnç seviyesi olarak takip ettiğimiz ve geçtiğimiz hafta da üzeri test edilen 1,122 gündeme gelecektir. 1,122 üzerinde kapanışlar alım iştahını daha da artıracaktır.

“Aşağıda ise bahsettiğimiz 1,081 ve devamında hemen altında bulunan 1,077 kritik destekler. Bu seviyelerin altında satışların sertleşebileceği göz önünde bulundurulmalı.”