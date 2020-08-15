Aslında;

Kullandığımız araba, kamyon ya da otobüsler,

Arabamızda yaktığımız benzin, mazot ya da gaz,

Arabalara yol yapmakta kullanılan asfalt,

Seyahat ettiğimiz uçaklar, gemiler,

Hasta olduğumuzda içtiğimiz ilaçlar ve ilaç hammaddeleri,

Tıbbi araç, gereç ve medikal malzemeler,

Kullandığımız elektronik cihaz, cep telefonları ve bilgisayarlar,

Mutfakta yemek pişirdiğimiz tüp,

İnşaatta kullanılan, demir, çimento, kablo vs,

Tarlaya ektiğimiz tohum, attığımız gübre ve ilaç,

Evi ısıttığımız, elektrik ürettiğimiz, fabrikaları çalıştırdığımız doğalgaz,

Düğünde, nişanda, doğumda, sünnette adettir diye taktığımız altın,

Plastik ve benzeri hammaddeler,

İnşaat, maden ya da yol makineleri,

Fabrikalarda kullanılan makine aksam,

Alüminyum, bakır ya da pirinç,

Kağıt,

Motor,

Dolar ile değil de Türk Lirası ile satılsa, elbette damat beyin de dediği gibi dolar bizi hiç mi hiç ilgilendirmezdi.

Lakin hayali değilde gerçek dünyada konuşuyorsanız, yukarıda sadece bir kısmını sayabildiğim tüm bu malları satın alabilmek için dolar ya da benzeri bir muteber bir para birimine ihtiyacınız vardır.

Dahası yurt dışından dolar ile alınmış, deve yükü ile borcunuz varsa dolar sizi de, bizi de ilgilendirir, çünkü bu borcu alan sizsiniz lakin biz vergi mükellefleri, vergilerimiz ile ödeyeceğiz.

Damat beyin döviz kuruna bakarak ekonomiyi değerlendirmenin doğru olmadığı ve “Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Dolar borcunuz mu var? Dolarla bir işiniz var mı?” söylemi Türkiye gerçekleri ile hiçbir şekilde örtüşmemektedir.

Dahası Türk insanı çok uzun bir süredir yaşadığı yüksek enflasyon, ekonomik istikrarsızlık ve krizler yüzünden yerel paraya güvenmez, birikimlerini enflasyon karşısında koruyabilmek için daima dolar, euro ya da altında tutmayı tercih eder.

Türk insanı birbirinden borç para isterken, arkadaş arasında ya da aile içinde faiz konuşmanın ayıp olacağını düşündüğünden borç isterken de, borç verirken de döviz ya da altın cinsinden alır ya da verir, bunun daha hakkaniyetli olacağını düşünür.

Türk ekonomisini yönetenler ne kadar farkında bilmiyorum ama Türkiye’de çoklu para sistemi vardır; herkes uzun vadeli hesabını, kitabını döviz ya da altın üzerinden yapar kimse Türk Lirası ile vadeli bir işe ya da hesaba girişmez.

Türk ekonomisi için kendi halkının bile kendi parasına güvenmemesi, kendi parasını kullanmak, saklamak istememesi çok üzücüdür, lakin daha da üzücü olan paranın sahibi olan devletin kendi parasına güvenmemesi, ihalelerini döviz ile yapmasıdır.

Bu kadar döviz ile içli dışlı olan bir ekonomide ekonomiden sorumlu bakanın dolar ile ne işiniz var diye konuşması açıkçası son derecede trajikomik bir durumdur.

Kurları kontrol etmeyi beceremeyip, kontrolü kaybedince vatandaşa dolar ile ne işiniz var söyleminde bulunmak sorunu çözmez.

Bakan ne derse desin Türkiye’nin ekonomik faaliyetlerini sürdürebilmesi için çok ciddi miktarda döviz bulması mutlak bir gerekliliktir.

Yeterli miktarda döviz bulamazsak ithalat kitlenir; ne arabalarımıza koyacak mazot, ne evimizi ısıtacak gaz, ne içecek ilaç ve nede tarlaya atacak gübre bulamayız.

Yeni nesiller bunları hep kolayca bulabildiği için belki bunların bulunamadığı ortamları hayal edemiyor olabilir, fakat biz bunu geçmişte yaşadık döviz bulamadığımız için arabalara benzin mazot koyamamayı bir kenara bırakın, fabrikaları çalıştıramadığımız için tüp, sigara, yağ ve benzeri tüketim maddelerini dahi bulamıyorduk. Kırk yıl hatırı olan Türk kahvesi karaborsaya düşmüş, bulunmuyordu. Evlerde fabrikalarda günün yarısında elektrikler kesik oluyordu.

Unutmayın bugün İran gibi bir çok çevre ülkede bu sıkıntılar hali hazırda yaşanıyor.

Gerçekleri görmezden gelip, böyle lafla vakit kaybedilirse benzer tabloların yeniden yaşanma olasılığı fevkalade yüksektir, demedi demeyin.