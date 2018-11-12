ABD Merkez Bankası Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) faiz artışlarını sürdüreceği beklentisiyle Cuma günü yükselen dövizler yeni haftaya da aynı düzeylerde başladı.

Erken işlemlerde;

– dolar en düşük 5.4503 lira ve en yüksek 5.4983 lirayı gördükten sonra 5.48 – 5.49 lira -aralığında,

– euro en düşük 6.1759 lira ve en yüksek 6.2203 lirayı gördükten sonra 6.20 – 6.21 lira aralığında,

– sterlin en düşük 7.0513 lira ve en yüksek 7.0954 lirayı gördükten sonra 7.07 – 7.08 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım’ın “Tepki alışı bekleniyor…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Hisse senedi piyasaları haftaya ABD vadelileri ve Asya borsalarındaki yükselişin verdiği iyimserlikle başlıyor. Ancak 97 seviyesinin üzerine çıkan DXY Endeksi (ABD Dolar Endeksi) ve 2 yıllık tahvil faizlerindeki artış ABD kaynaklı risklerin devam ettiğini gösteriyor.

“Küresel piyasalardaki tepki alışları ve Türk lirasındaki toparlanma Borsa İstanbul’un hafif yükselişle açılacağına işaret ediyor. Hazine’nin tasarruf tedbirleri nedeniyle daha az borçlanacağını açıklaması sonrası düşen 10 yıllık tahvil faizleri de borsadaki yükselişi destekliyor. Hisse bazında sert ayrışmalarla haftaya başlıyoruz.

“Hazine ve Maliye Bakanlığı Cuma günü yaptığı basın açıklaması ile bu hafta düzenleyeceği 10 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli, yedi yıl vadeli değişken faizli ve 10 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvili ihalelerinin yapılmayacağını duyurdu.

“Geçtiğimiz hafta düzenlenen ve Kasım borçlanma programında yer almayan 1.5 milyar Euro tutarındaki tahvil ihracı ve 2019-2021 Yeni Ekonomi Programında 2018 yılı için alınan tasarruf tedbirleri sayesinde Hazine Finansman İhtiyacının azalması İhalelerin yapılmama nedeni olarak belirtildi.

“İptal edilen ihaleler sonrasında bugün 13 ay vadeli kuponsuz, beş yıl vadeli kupon ödemeli, yarın iki yıllık gösterge ve 20 Kasımda iki yıl vadeli kira sertifikası olmak üzere bu ay toplamda dört ihale düzenlenecek. İhalelerin borçlanma ihtiyacındaki azalma ve tasarruf tedbirleri nedeniyle iptal edilmesi tahvil piyasasında olumlu algılandı.”