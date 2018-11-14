Piyasa açılışı öncesinde dövizler bir önceki kapanış düzeylerinde işlem görüyor.
Erken işlemlerde;
– dolar en düşük 5.4688 lirayı ve en yüksek 5.4881 lirayı gördükten sonra 5.48 – 5.49 lira aralağında,
– euro en düşük 6.1768 lirayı ve en yüksek 6.2080 lirayı gördükten sonra 6.19 – 6.20 lira aralığında,
– sterlin en düşük 7.0969 lirayı ve en yüksek 7.1503 lirayı gördükten sonra 7.13 – 7.14 lira aralığında işlem görüyor.
Piyasalar bugün ABD’de açıklanacak TÜFE verilerini izleyecek. Ayrıca küresel piyasalarda, bu gece ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın bir panelde yapacağı konuşma da bekleniyor.
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