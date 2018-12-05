Dolar ve euro güne hafif artışla başlarken, sterlin ise hafif çekildi.

Erken işlemlerde;

– dolar en düşük 5.3811 lirayı ve en yüksek 5.4125 lirayı gördükten sonra 5.38 – 5.40 lira aralığında,

– euro en düşük 6.0958 lirayı ve en yüksek 6.1340 lirayı gördükten sonra 6.09 – 6.13 lira aralığında ve

– sterlin en düşük 6.8284 lirayı ve en yüksek 6.8761 lirayı gördükten sonra 6.82 – 6.87 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım’ın “Global büyüme endişeleri ve riskten kaçış” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Hafta sonu G20 sonrası ticaret savaşları konusunda oluşan olumlu hava dün ABD başkanı Trump’ın tweetleri ardından bozuldu. Dün akşam saatlerindeki tweetinde Çin ile ya GERÇEK bir anlaşma yapacaklarını ya da Çin ürünlerine yüksek vergiler uygulanacağını söyledi.

“Sabah Çin tarafından gelen nispeten ılımlı açıklamalar ile birlikte S&P vadelileri yüzde 0.4 artıya dönse de, dünkü işlemlerde S&P’deki düşüş yüzde 3.2 oldu. Son beş yılda S&P endeksinin sadece beş defa yüzde 3’ün üzerinde kayıp yaşadığını hatırlamakta fayda var. Dünkü yazımız da bahsettiğimiz gibi ABD’de uzun vadeli faizlerin gerilemesi de, durgunluk beklentilerini güçlendiren bir sinyal.”