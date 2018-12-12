Dolar, güne bir önceki günün kapanış düzeyinden başlarken euro ve sterlin hafif geriledi.

Erken işlemlerde;

– dolar en düşük 5.3470 lirayı ve en yüksek 5.3733 lirayı gördükten sonra 5.36– 5.37 lira aralığında,

– euro en düşük 6.0589 lirayı ve en yüksek 6.0905 lirayı gördükten sonra 6.08 – 6.09 lira aralığında ve

– sterlin en düşük 6.6834 lirayı ve en yüksek 6.7270 lirayı gördükten sonra 6.70 – 6.71 lira aralığında işlem görüyor.

iş Yatırım’ın “İyi haber, sınırlı tepki…” başlıklı günlük piyasa bülteninde ABD – Çin ticaret savaşında ateşkes ihtimalinin arttığı belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“Başkan Trump dış ticaret görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Kulislerde Çin’in ABD otomotiv ürünlerindeki gümrük vergisini indireceği ve soya fasulyesi ithalatını artıracağı konuşuluyor. Huawei CFO’su kefaletle serbest bırakıldı.

“Piyasalar iyi haberlere sınırlı olumlu tepki verdi.

“Türkiye varlıkları dünyadan olumsuz ayrışmaya devam ediyor. Avrupa borsalarında ve gelişmekte olan hisse piyasalarındaki tepki alışlarına rağmen MSCI Türkiye günü yüzde 1.3 kayıpla kapattı. Rekabetçi olmayan tekliflerle piyasadan çok daha düşük faizlerle gerçekleştirilen gösterge hazine ihalesi sonrasında tahvil piyasası satıcılı bir seyir izledi.

“ABD vadelileri ve Asya borsalarındaki tepki alışlarına rağmen Borsa İstanbul’da yatay bir açılış bekliyoruz. Son iki gündür döviz ve tahvil piyasalarında görülen satışlar yatırımcıları hisse tarafında da temkinli olmaya zorluyor.”