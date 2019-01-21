Dövizler haftanın ilk işlem gününe, Cuma gününün kapanış değerlerine yakın başladı.

Erken işlemlerde;

dolar en düşük 5.3216 lirayı ve en yüksek 5.3345 lirayı gördükten sonra 5.33 – 5.34 lira aralığında,

euro en düşük 6.0514 lirayı ve en yüksek 6.0720 lirayı gördükten sonra 6.06 – 6.07 lira aralığında,

sterlin en düşük 6.8491 lirayı ve en yüksek 6.8720 lirayı gördükten sonra 6.86 – 6.87 lira aralığında hareket ediyor.

Ahlatçı Yatırım’ın “Haftaya zayıf veri akışı ile başlıyoruz…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurtdışı gelişimleri incelediğimizde, Japonya’da açıklanan Ulusal Tüketici Fiyat dizini verisi aralık ayında bundan önceki senenin aynı ayına göre beklentilere paralel yüzde 0.3 arttı. Japonya’da açıklanan endüstri Üretimi verisi Kasım ayında bundan önceki aya göre yüzde 1.0 düştü.

“Euro Bölgesi’nde açıklanan Cari Denge verisi Kasım ayında 20,3 milyar Euro ile beklentilerin altında fazla verdi. İngiltere’de açıklanan Perakende Satışlar verisi aralık ayında bundan önceki aya göre yüzde 0.9 düşerkenyıllık bazda yüzde 3.0 arttı.

“ABD’de açıklanan endüstri Üretimi verisi aralık ayında bundan önceki aya göre beklentilerin üstünde yüzde 0.3 arttı. ABD’de açıklanan İmalat Üretimi verisi aralık ayında bundan önceki aya göre, piyasa beklentisi üstünde artarak yüzde 1.1 oldu. ABD’de açıklanan Kapasite Kullanım Oranı verisi aralık ayında yüzde 78.7 oldu. ABD’de açıklanan öncü Michigan Tüketici Güveni verisi Ocak ayında, bundan önceki aya göre yüzde 7.7 düşüş ile 90.7 seviyene geriledi. ABD borsaları Cuma gününü, yükseliş ile tamamladı. ABD piyasaları bugün, Martin Luther King Jr.günü tatili sebebiyle kapalı.

“Çin’de açıklanan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla verisine göre, Çin ekonomisi 2018 seneyi dördüncü çeyreğinde bundan önceki çeyreğe göre yüzde 1.5 ve bundan önceki senenin aynı çeyreğine göre yüzde 6.4 ile beklentilere paralel büyüdü.

“Yurtiçi gelişimleri incelediğimizde, Haftanın son işlem gününde, doların küresel piyasalarda seyrine bağlı olarak kurun fiyatlamalarda 5.3190 – 5.3768 aralığında hareket etmiş olduğu ve gün içerisinde, lirada yaşanmış olan kıymet kazanımı sonrasında kurun haftayı 5.3255 seviyende tamamladığını gördük.

“BİST-100 dizini günü yüzde 1.69 yükseliş ile 98 bin 454 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 7.8 milyar lira oldu. TCMB baskılı ortalama fonlama maliyeti Cuma günü yüzde 24 seviyende gerçekleşti. Yurtiçi belirti tahvil getirisi yüzde 0.93 düşüş ile yüzde18.19 ve On senelik tahvil getirisi yüzde 0.88 yükseliş ile yüzde 16.06 seviyende Cuma gününü tamamladı.”