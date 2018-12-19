ABD Merkez Bankası Fed’in faiz kararı öncesinde dövizler bir önceki günün kapanış düzeylerine yakın düzeylerde.

Erken işlemlerde;

– dolar en düşük 5.3269 lirayı ve en yüksek 5.3461 lirayı gördükten sonra 5.32 – 5.33 lira aralığında,

– euro en düşük 6.0681 lirayı ve en yüksek 6.0856 lirayı görükten sonra 6.07 – 6.08 lira aralığında ve

– sterlin en düşük 6.7467 lirayı ve en yüksek 6.7711 lirayı gördükten sonra 6.74 – 6.75 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım’ın “Küresel Piyasalarda Gözler Fed’e Çevrildi…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya’da açıklanan İFO İş Dünyası Güven Endeksi Aralık ayında bir önceki aya göre geriledi ve 101 düzeyinde gerçekleşti.

“ABD’de açıklanan İnşaat İzinleri verisi Kasım ayında bir önceki aya göre beklentilerin üzerinde yüzde 5.0 arttı ve 1.328 milyon oldu. ABD’de açıklanan Konut Başlangıçları verisi Kasım ayında bir önceki aya göre beklentilerin üzerinde yüzde 3.2 artarak 1.256 milyon oldu. ABD borsaları günü yükseliş ile tamamladı.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TCMB tarafından yayımlanan Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri raporuna göre, 2018 Ekim sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, 2017 yıl sonuna göre yüzde 1.1 azalışla 230.3 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 18.6 azalışla 565.4 milyar dolar oldu. Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2017 yıl sonunda –461.9 milyar dolar iken Ekim sonunda –335.1 milyar dolar oldu.

“Dün, küresel piyasalarda dolarda yaşanan dalgalanma ve yurtiçinde lirada yaşanan değer kazanımları sonrasında kurun fiyatlamalarda 5.3318-5.3901 aralığında hareket ettiği ve günü 5.3382 seviyeleri civarında tamamladığını gördük.

“BİST-100 Endeksi günü yüzde 1.24 yükseliş ile 91 bin 74 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 4.5 milyar lira oldu. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 24 düzeyinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 21.23 ve On yıllık tahvil getirisi yüzde 0.57 düşüş ile yüzde 17.58 düzeyinde günü tamamladı. 5 yıllık ülke CDS risk primi 377.65 düzeyinde olduğu görüldü.”