ABD hisse senedi piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump’ın, 7 Ocak’ta başlayacağı belirtilen ticaret görüşmeleri öncesi bazı Çin markalarının kullanımını yasaklayacağı söylentilere bağlı artan ticaret endişelerine karşın, günü artışla tamamladı.

Dow Jones endeksi gün içinde 600 puan kaybettikten sonra zararını telafi ederek yüzde 1.14’lük artışla kapandı.

Washington ve Tokyo’nun 7 Ocak’ta ticaret görüşmelere başlayacağının açıklanmasıyla Doğu Asya ve Avustralya piyasaları günü artışla bitirdi.

Gelişmelerin etkisiyle erken işlemlerde;

– dolar en düşük 5.2809 lirayı ve en yüksek 5.3015 lirayı gördükten sonra 5.28 – 5.29 lira aralığında,

– euro en düşük 5.0377 lirayı ve en yüksek 6.0816 lirayı görükten sonra 6.06 – 6.07 lira aralığında ve

– sterlin en düşük 6.6885 lirayı ve en yüksek 6.7207 lirayı gördükten sonra 6.70 – 6.71 lira aralığında hareket ediyor.

Ahlatçı Yatırım’ın “Almanya enflasyon ve ABD verileri ile haftayı tamamlıyoruz…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, ABD’de açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları, 22 Aralık’ta sona eren haftada beklentilerin hafif altında 216 bin olarak gerçekleşti. ABD’de açıklanan Conference Board (CB) Tüketici Güveni verisi Aralık ayında bir önceki aya göre geriledi ve 128.1 düzeyinde gerçekleşti. ABD borsaları günü yükseliş ile tamamladı.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Dün, küresel piyasalarda ABD kaynaklı haber ve veri akışları dolarda dalgalanmaların artmasına neden olurken kurun fiyatlamalarda 5.2689 – 5.3217 aralığında hareket ettiği ve günü 5.2838 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü.

“BİST-100 Endeksi günü yüzde 0,03 düşüş ile 90.974 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 3.7 milyar lira olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 24 düzeyinde gerçekleşti.

“Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 4.59 düşüş ile yüzde 19.97 ve On yıllık tahvil getirisi yüzde 0.36 düşüş ile yüzde 16.61 düzeyinde günü tamamladı. 5 yıllık CDS ülke risk primi 363.23 düzeyinde olduğu izleniyor.“