Dolar güne hafif düşüşle başlarken euro ve sterlin hafif çekildi.

Erken işlemlerde;

– dolar en düşük 5.2386 lirayı ve en yüksek 5.2723 lirayı gördükten sonra 5.24 – 5.25 lira aralığında,

– euro en düşük 5.9435 lirayı ve en yüksek 6.0011 lirayı gördükten sonra 5.97 – 5.98 lira aralığında ve

– sterlin en düşük 6.6734 lirayı ve en yüksek 6.7226 lirayı gördükten sonra 6.68 – 6.69 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım’ın “Enflasyondaki düşüş ardından kar satışları” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Dün beklentilerin altında gelen Kasım enflasyonu verilerinin ardından lira başta olmak üzere tüm varlık sınıflarında kar realizasyonu gözlendi.

Ekim ve Kasım aylarındaki TR varlıkların güçlü göreceli performansın ardından gelen satışlar kısmen kar realizasyonu kısmen de petrol fiyatlarındaki yükselişle açıklanabilir.

“Enflasyondaki düşüş büyük ölçüde ÖTV indirimi ve benzin fiyatlarındaki gerilemeden kaynaklandığından, TCMB’nin sıkı duruşunda herhangi bir değişime yol açmayacağını düşünüyoruz.

“Petrol fiyatlarının seyrinde ise Perşembe günü toplanacak OPEC’in kararı belirleyici olacak.

“Dün G20 açıklamaların ardından yükseliş yaşayan yurtdışı piyasalarda ise bugün bir geri çekilme gözleniyor.

“ABD 3 yıllık faiz oranları 2007’den bu yana ilk defa 5 yıllık oranların üzerine çıkmış durumda. Hatırlamak gerekirse verim eğrisinin aşağı yönlü olması (2yıllık ve 10 yıllık faizlerin arasındaki farkın pozitif olması) resesyon sinyali olarak yorumlanıyor. Diğer göstergeler ABD’de resesyona işaret etmese de, faizlerdeki bu hareket dikkate değer.

“Yurtiçi ve yurtdışında önemli bir haber akışı olmadığı günde BIST’in yatay hafif yukarıda bir açılış yapmasını bekliyoruz. lira bu sabah itibarı ile düne göre hafif değerli 5.25 seviyesinde işlem görüyor.”