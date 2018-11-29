Dövizler Fed Başakanı Powell’in konuşması sonrasında güne hafif düşüşle başladı.

Erken işlemlerinde;

– dolar en düşük 5.2052 lirayı ve en yüksek 5.2297 lirayı gördükten sonra 5.21 – 5.22 lira aralığında,

– euro en düşük 5.9259 lirayı ve en yüksek 6.9566 lirayı gördükten sonra 5.94 – 5.95 lira aralığında ve

– sterlin en düşük 6.6892 lirayı ve en yüksek 6.7202 lirayı gördükten sonra 6.70 – 6.71 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım’ın “Powell’dan Noel Hediyesi” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“FED başkanı Powell’in merakla beklenen konuşmasında faiz oranlarının nötr oranın hemen altında olduğunu söylemesi ve şu an için önceden belirlenmiş politikalarının olmadığını belirten açıklamaları piyasaya verilmiş bir noel hediyesi gibi gözüküyor.

Konuşmadan sonra dolar hemen hemen tüm para birimlerine karşı değer kaybederken Amerikan hisse senedi piyasaları ortalama yüzde 2.5 değer kazandı. FED’in faiz artırımlarında agresif olmayacağı gerçeği gelişmekte olan ülkeler için iyi bir haber. Yerel para biriminin istikrarına ve yurtdışı tasarruflara ihtiyacı daha yüksek olan Türkiye gibi ülkeler için bu gelişmenin daha da olumlu olduğunu söyleyebiliriz.

“Gözler hafta sonunda yapılacak G-20 zirvesinde liderler arasındaki görüşmelere yoğunlaşacak. Yurtiçinde ise Powel’in konuşması yanında bankaların ellerinde bulundurdukları konut kredilerinin bir kısmını menkul kıymetleştirilerek MB, BDDK gibi kurumların da desteğiyle likidite ve sermaye yeterliliklerinin destekleneceğine yönelik bazı planların olduğu haberler gündemi işgal etti. Yorum yapmak için bu konunun teknik detayları daha belirgin oluncaya kadar beklemeyi tercih ediyoruz. “Güne yaklaşık yüzde 1.0 civarında yükselişle başlamasını beklediğimiz BIST 100’ün özellikle bankacılık endeksinin 122.5K direncini kırma girişimiyle yukarı ivmelenmesi beklenebilir.

“Gündemde yurtiçinde BDDK bankacılık sektörü Ekim ayı verilerini açıklayacak, yurtdışında ise FED tutanakları ve ABD PCE verisi bulunuyor.