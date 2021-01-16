Dolandırılan damat adayı konuştu: Parayı aldılar, irtibatı kestiler

Pelin ÜZEK KILIÇ-Onur Can KANKAL/ANKARA,(DHA)- MERSİN’de oturan aile tarafından, Y.S. adlı kızları ile evlenme vaadiyle dolandırıldığı iddia edilen iki damat adayından Ankara’nın Kalecik ilçesinde oturan inşaat işçisi Fatih Karadoğan (24) ve babası ortaya çıktı. Fatih Karadoğan, “Nişan oldu, yüzükleri taktık. ‘1 ay sonra düğün yapacağız’ dediler. Biz de başlık parasını ödedik, altınlarını aldık. Parayı aldılar, irtibatı kestiler” dedi. Baba Karadoğan ise gelin adayının kendilerine ‘Zeynep’, diğer aileye ‘Derya’ olarak tanıtıldığını söyledi.

Ankara ve Kırıkkale’de yaşayan 2 gencin ailesi, evliliğe aracılık ettiği belirtilen Ethem T. ile irtibata geçti. Ethem T., her iki aileyi de Mersin’de yaşayan Y.S. isimli kadın ve ailesiyle tanıştırdı. Damat adayları farklı tarihlerde gelin adayı Y.S. ile görüşüp evlenme kararı aldı. Ayrı ayrı zamanlarda Mersin’de Y.S.’yi, babası K.S.’den isteyen aileler, söz kesip nişan yaptı ve başlık parası dahil toplam 60 bin TL verdikten sonra memleketlerine döndü. İki gencin aileleri, kızın ailesinin çeşitli bahanelerle düğün tarihini ertelemesi üzerine Mersin’e gittiklerinde aynı adreste başka bir ailenin oturduğunu gördü. Telefonla da aileye ulaşamayan damat adayları ve aileleri, dolandırıldıklarını anlayarak polise şikayette bulundu. Polisin çalışması sonucu Y.S. adlı gelin adayı ve ailesi gözaltına alındı.

‘TOPLAM 45 BİN LİRAMIZ GİTTİ’

Dolandırılan damat adaylarından Ankara’nın Kalecik ilçesinde inşaat işçisi olan Fatih Karadoğan DHA’ya konuştu. Fatih Karadoğan, köylerinde oturan Haydar K.’nın daha önceden köyden birkaç kişiye kız bulup evlenmelerine aracılık ettiğini belirterek, “Haydar K. babama ‘bir kız var onu da size isteyelim’ demiş. O da ‘tamam’ dedi. Haydar K’nın da Mersin’de Ethem isminde bir aracısı var. Onunla buluşup, 30 Ekim’de kızın evine gittik nişan oldu, yüzükleri taktık. ‘1 ay sonra düğün yapacağız’ dediler. Biz de başlık parasını ödedik, altınlarını aldık. Kızla 2-3 hafta konuştuk. Daha sonra telefonunu kapattı, ulaşamadık. Bana ‘hattını bloke etmişler’ dediler. Sonra babam konuştu. Hesap numalarına yine para gönderdik. Parayı aldılar, irtibatı kestiler. Daha sonra bizim komşu köyden birinin de aynı kızı istediğini duyduk. Ondan sonra babamlar Mersin’e çıktı gitti, polise verdi. Aynı anda iki aileyi birden dolandırmışlar. Toplamda 45 bin liramız gitti. Köylümüz olan aracıya güvendiğimiz için hiç şüphelenmedik” dedi.

‘BİZE ZEYNEP, DİĞER AİLEYE DERYA OLARAK VERMİŞLER’

Baba Mehmet Karadoğan ise aracı olan Ethem T’nin bu iş için kendilerinden 5 bin TL istediğini belirterek, kızı istemeye gittiklerinde yaptıkları masrafları anlattı. 17 Aralık’ta Mersin’de düğün yapacaklarını; ancak kız tarafının sürekli tarihi ertelediğini söyleyen Karadoğan, komşu köyden birinin de aynı kızı istediğini öğrendiklerini ve 12 Ocak’ta Mersin’e gittiklerini anlattı. Karadoğan, “Kızı bize ‘Zeynep’ diye verdiler, diğer aileye ‘Derya’ diye vermişler. Diğer aileyle Mersin’de buluştuk. Gittik, boş evle karşılaştık. Eve Suriyeliler girmiş. Aileyi sorduğumuzda ‘bir gece önce taşındılar’ dediler. Sonra polise gittik. Polise buldu getirdi. Şikayetçiyiz dilekçemizi verdik. Cezasını çeksinler, bizi dolandırdı başkasını dolandırmasın. Bize yaptığını başkasına yapmasın” diye konuştu.

15 BİN TL BAŞLIK PARASI

Baba Mehmet Karadoğan, 15 bini başlık parası, 15 bini altın olmak üzere yaptığı tüm harcamaları kalem kalem yazarak polise teslim ettiğini, kendilerini dolandırdığını ileri sürdüğü Ethem T, gelin adayı ve babası ile hesaplarına para yatırdığı İ.K, F.Ö. ve B.A. adlı kişilerden de şikayetçi olduğunu anlattı.

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