Dolandırıcıların para kasalarına operasyon: çete lideri gözaltında 

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Derya EVREN – Murat SOLAK – Emrecan URAN / İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL’da bir hakimin dolandırılarak 180 bin dolarının alınmasının ardından yapılan çalışmalar sonucunda, İstanbul genelindeki dolandırıcılara banka hesabı temin eden ve paralarını çeken çeteye operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 11 ilde 55 şüphelinin yakalanması için yapılan operasyonda çete üyelerinin dolandırılan 61 kişiden 6 milyon 230 bin lirayı çektikleri öğrenildi.

İstanbul’da geçen sene bir hakim 180 bin dolar dolandırıldı. Hakimin şikayeti üzerine çalışma başlatan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilk etapta hakimi dolandıran 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden biri itirafçı oldu. Polis şüphelinin verdiği bilgilerden, dolandırıcıların mağdurlara verdikleri banka hesaplarını yöneten ve o hesaplardan para çekerek dolandırıcılara ulaştıran bunun karşılığında da komisyon alan bir çetenin izine ulaştı. Ekipler yaklaşık 8 ay çete üyelerini fiziki ve teknik takibe aldı. Yapılan çalışmalarda aralarında kadınların da bulunduğu 55 çete üyesi olduğu belirlendi.

Siber polisi, İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca şüphelilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında bu sabah şüphelilerin kaldığı tespit edilen 38’i İstanbul’da olmak üzere toplam 73 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda çete liderinin Avcılar’daki evine de girildi. Silahlı olduğu belirlenen örgüt liderinin evinin önünde Özel Harekat Polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Kapıyı kurarak içeri giren polis, çete lideri Maksut K.’yi yanında bir başka çete üyesiyle birlikte yakaladı. Evde yapılan aramalarda çok sayıda para ile dijital materyal ele geçirildi. Bulunan dijital materyallere el konuldu. Operasyon kapsamında evlerde arama devam ediyor.