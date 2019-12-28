İSTANBUL İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, ‘Sağlık Çalışanları Kongresi ve İstanbul Sağlık Yöneticileri Derneği Tanıtım Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, hastalarla sağlık çalışanları arasındaki mesafenin arttığını söyledi. Memorial Şişli Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez ise malpraktis davaları açısından özel sağlık mahkemelerinin kurulmasının şart olduğunu belirerek, “Bu konularda uzman hakimler doktorların kaderini tayin etmeli” diye konuştu.

İSTANBUL’DA 2 BİN 400 SAĞLIK YÖNETİCİSİ VAR

Sağlık Çalışanları Kongresi ve İstanbul Sağlık Yöneticileri Derneği Tanıtım Toplantısı, İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplantıda, 5- 8 Mart 2020’de Antalya’da düzenlenecek olan kongreye ilişkin bilgiler verilirken, sağlık çalışanlarının sorunları da konuşuldu. Toplantıya İstanbul İl Sağlık Müdürü ve Sağlık Çalışanları Kongresi Onursal Başkanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul Sağlık Yöneticileri Derneği Başkanı Serdal Zelyurt, Sağlık Çalışanları Kongresi Genel Sekreteri Şule Yılmaz, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Başkanı Reşat Bahat ile İstanbul’daki birçok hastanenin yöneticileri, çok sayıda sağlık çalışanı katıldı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Basın Danışmanı Cihan Karabel’in sunum yaptığı toplantıda konuşan Serdal Zelyurt, kongrenin sağlık çalışanlarının bir araya gelerek problemlerini dile getirmesi noktasında önemli olduğuna dikkat çekti. Zelyurt, “İstanbul’da kamuda 980 kişi olmak üzere yaklaşık 2 bin 400 sağlık yöneticisi bulunuyor. Biz bu derneği kurarken, sağlık yöneticilerini bir araya getirecek bir platform oluşturmak için bu derneği kurduk” dedi.

