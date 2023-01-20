Doktora öğrencileri gelecek kaygısı yaşıyor

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Ticaret ve finans alanlarda dijital dönüşüm tematik alanında YÖK 100/2000 bursiyeri olan Mehtap Baysal,” Projeye çok güzel vaatler ile başladık. Devletimize güvendik fakat şu an gelecek kaygısı yaşıyoruz. Bizler 30 yaşlarını geçmiş doktoralı gençleriz. Asgari ücret altında kalmayacak burs adı altında, sigortasız, okullarımızda çalışma karşılığında istihdam vaadiyle programa başladık” dedi.

Ali Baran Fayık

Ülkemizde akademi dünyasının gelişmesi ve nitelikli öğrencilerin yetişmesi için 2016 yılında YÖK tarafından 100/200 projesi hayata geçirilmişti. Hayata geçirilen programın amacı, Yüksek Öğretim Kurumu tarafından belirlenen 100 tematik alanda 2000 adet doktoralı bilim insanı yetiştirmek ve istihdam sağlamaktı. Aynı zamanda günümüzde ise üniversiteler tarafından açılan akademik kadro ilanlarından bazılarının kişiye özel ilan olması nitelikli yetişen gençlerin akademik kadrolara yerleşmesini zor bir noktaya getirmiş durumda. Dönemin Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın “Akademide Türkiye’nin prestij projesi” olarak adlandırdığı proje kapsamında doktora öğrencileri için sadece akademide değil kamuda ve özel sektörde de istihdam sözü verilmişti ve burs miktarlarının asgari ücretin altında kalmaması hatta enflasyon verilerine göre iyileştirme yapılacağı söylenmişti. Son durumda ise, YÖK 100/2000 doktora öğrencilerinin istihdamı için hiçbir yasal altyapı oluşturulmadı. Programa devam eden doktora öğrencilerinin bursları enflasyona yenik düştü ve asgari ücretin oldukça altında kaldı.

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“MEZUNLAR İŞSİZ VE GELECEKLERİ BELİRSİZ”

Ticaret ve finans alanlarda dijital dönüşüm tematik alanında YÖK 100/2000 bursiyeri olan Baysal “Projeye çok güzel vaatler ile başladık. Devletimize güvendik fakat şu an gelecek kaygısı yaşıyoruz. Bizler 30 yaşlarını geçmiş doktoralı gençleriz. Asgari ücret altında kalmayacak burs adı altında, sigortasız, okullarımızda çalışma karşılığında istihdam vaadiyle programa başladık. Her birimiz program süresince bulunduğumuz üniversitelerde kendi tematik alanımızda çalışma dışında üniversitelerimizde verilen işleri severek yapıyoruz. Gerçekten araştırma görevlileri ile iş yükümüz birebir aynı. İşlerimizden şikayetçi değiliz, seviyoruz. Bütün bunların sonucunda burs adı altında verilen maaş 3825 TL ve mezunlarımız işsiz, geleceğimiz belirsizdir. İstihdama yönelik hiçbir açıklama yapılmıyor. Bu yaşımızdan sonra sıradan yerlere bile bizleri iş deneyimimiz olmadığı için almazlar. En güzel yıllarımız kitaplar arasında geçti. Biz programın gereklerini yerine getirmeye çalışırken, program bitiminde verilen sözler yerine getirilmediği için hakkımızı arıyoruz. “Devlette devamlılık esastır” ilkesiyle bize verilen sözlerin yerine getirilmesini istiyoruz ve umutla hak ettiğimiz kadro müjdesini ailelerimizle birlikte bekliyoruz.” dedi.

“100/200 DOKTORA PROGRAMI ÜLKEMİZİ TEMSİL EDİYOR”

Baysal,” YÖK 100/2000 Doktora Programı’nın, akademiden, kamudan ve sektörden gelen talepler doğrultusunda belirlenen 100 öncelikli alanda 2000 doktoralı insan kaynağı yetiştirmek amacıyla 2016 yılında başlatılmıştır. Dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK 100/2000 Doktora Programı’nı geleceğin bilim hayatını şekillendirecek ve üniversitelere atılım yaptıracak bir proje olarak duyurmuştu. Geleceğin Türkiye’si için güçlü nesiller yetiştirme projesi olan YÖK 100/2000 Doktora Programı, bir prestij projesi olarak nitelendirilmektedir. Bu program ile ülkemizin 2023 vizyonuna katkı sağlayacak çok sayıda değerli çalışma gerçekleştirilmiş olup, halen devam eden pek çok çalışma bulunmaktadır. Küresel rekabet ortamında, ülkelerin pozisyonlarının belirlenmesinde yükseköğretim odaklı performansların etkisi fazladır. Bu proje kapsamında YÖK Başkanlığı tarafından belirlenen 100 tematik alan ülkemizin gelişimine ve kalkınmasına doğrudan etki etmesinin yanı sıra diğer ülkelerle olan rekabetinde de ülkemizi ön plana çıkaracaktır “ifadelerini söyledi.

“100/2000 ARAŞTIRMACILARININ BURSLARI ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA”

Baysal,” YÖK 100/2000 Doktora Programı ile yetiştirilen bilim insanlarının istihdamının sadece akademiye yönelik olmayacağının, özellikle kamunun gelişimi odaklı süreçlerine de yarar sağlayacağının ve program kapsamında doktora yapan öğrencilerin burs miktarlarının asgari ücretin altında kalmayacağının, 2016’dan 2021 yılına kadar YÖK 100/2000 araştırmacıları asgari ücret seviyesinde burs alırken, 2021 yılından itibaren ise burslar asgari ücretin çok altında kalmıştır. YÖK 100/2000 Doktora Programı 2020-2021 yıllarında ilk mezunlarını vermiştir. Programın ortaya çıkış amacı da göz önüne alındığında bu süre zarfında YÖK hem mezunların hem de doktoraya devam eden araştırmacıların istihdamına yönelik herhangi bir çalışma yapmamıştır. 2023 hedeflerinde YÖK 100/2000 Doktora Programı’nın genişletilerek devam ettirileceğine dair ifadeler yer alsa da, bu alanlara yönelik verilen kontenjanlar yıllar içinde giderek azalmıştır. YÖK öncelikli alan doktora araştırmacısı alımı için üniversitelere son çağrısını da 23.12.2021 tarihinde yapmıştır” dedi.

“DOKTORALI İNSANLAR GÖZ ARDI EDİLMEMELİDİR”

Baysal,” Herhangi bir özel sektör veya kamu kurumunda kişileri sigortasız çalıştırmak bir suçtur. Bizlerde sigortasız çalışmaktayız. Hükümet kanadından beklentimiz; vaat olup olmaması gözetilmeksizin Türkiye’de akademi, kamu ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda yüksek kaliteli teknolojinin ve bilimin geleceği için yetişen doktoralı insanları göz ardı etmemeleridir. Bu sebeple YÖK 100/2000 araştırmacılarının yani Türkiye’nin ihtiyacı olan öncelikli alanlarda yetişen bilim insanlarının ülkelerine hizmet etmesine fırsat verilmelidir. Taleplerimiz başta YÖK Başkanı olmak üzere, TC. Cumhurbaşkanlığı’na, yazılı ve sözlü önerge olarak TBMM’ye ve bununla birlikte iktidar ve muhalefet partilerinin milletvekillerine iletilmiştir. Ancak şu ana kadar YÖK 100/2000 araştırmacılarının istihdamına yönelik bir cevap alınamamıştır” şeklinde konuştu.