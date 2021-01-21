Doktor Uçar, 1 yılda 9 okula kütüphane kurulmasına destek oldu

Soner AYDIN-Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN’de lise yıllarında hukuk okuma hayali kuran ancak hemşire annesinin isteği üzerine tıp fakültesini kazanıp, doktor olan Ruhsar Uçar, kütüphaneler açıyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriyor. Doktor Uçar, kentte 1 yılda 9 okulda kütüphane kurulmasına destek oldu.

Malatya’da 1973 yılında dünyaya gelen, hukukçu olmak isterken annesi Zübeyde Uçar’ın (71) isteği üzerine 1992 yılında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni tercih edip, doktor olan Ruhsar Uçar, mesleğini 21 yıldır sürdürüyor. Toros Devlet Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesi’nde görev yapan Uçar, bir yandan da sosyal sorumluluk projeleri geliştiriyor. Uçar, kentte dezavantajlı gruplara yardım eli uzatırken, öğrencilerin kitaba daha rahat ulaşması için de 9 kütüphanenin kurulmasına destek oldu.

Lise yıllarında annesinin isteği üzerine hukukçu olma hayalinden vazgeçen Dr. Uçar, “Üniversite tercihi yol ayrımına geldiğimde benim tercih etmek istediğim bölüm hukuk fakültesi ya da siyasal bilgiler fakültesiydi. Ancak annem hemşire olmasından dolayı hekimlik mesleğini kızında görmek istediği için onu kırmamak adına tıp fakültesini tercih ettim ve Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandım. Çok isteyerek tercih ettiğim bir meslek olmadığı için dördüncü sınıfa kadar temel bilimleri zorlanarak geçirdim. Ancak dördüncü sınıfta hastane stajlarımla birlikte insanlara dokunmaya başladığımda hümanist taraflarımı beslediğini fark ettim. Staj dönemimle birlikte notlarım da yükseldi. Okulu iyi bir ortalama ile bitirdim. Annem ebe hemşire 38 yıl hizmet etti. Ben tıp fakültesini kazandığımda dünyalar onun olmuştu. Tıp fakültesinde okurken her zaman destekçim oldu” diye konuştu.

‘HUKUKÇU OLMAK UHDE OLARAK KALDI’

Hukukçu bir eşle evlenen ve kızı da hukuk fakültesinde okuyan Dr. Uçar, “Hukukçu olma hayalim içimde uhde olarak kaldı diyebilirim ancak okulu bitirir bitirmez bir hukukçu ile evlendim. Kızım da hukuk fakültesinde okuyor. Dışarıdan hukuk okumam çok zor, doktorluk görevini yerine getiriyorum. Ama açıköğretim fakültesinde kamu yönetimi bölümünü bitirdim. Şimdi de sosyoloji bölümünü okuyorum. Hukuku çağrıştıracak birçok makaleyi de yine okuyorum” dedi.

1 YILDA 9 KÜTÜPHANE

Kentte birçok sosyal sorumluluk projesinin de altına imza atan Dr. Uçar, şöyle konuştu:

“2 yıl önce ‘Kütüphanesiz okul kalmasın’ ve ‘Eğitimle büyü Türkiyem’ isimli çok değerli projeler gerçekleştirdik. Bir okula gerçekleştirdiğimiz ziyarette çocukların kitaba ulaşmasında zorluk yaşadığını gördük ve bizden kütüphane talebi oldu. Öğretmen Faik Güçlü arkadaşım ile birlikte toplam 9 okulda kütüphane açtık. Bunun yanında dezavantajlı bölgelerde yaşayan ailelere de destek kampanyaları düzeliyoruz.”

Hekimlik mesleğinin yanında yazarlık kimliği de olan Dr. Uçar, ‘Dinle Kızım Elif’ adlı deneme tarzında kitabı da kaleme aldı.

FOTOĞRAFLI