Doktor kamera karşısına geçti, pandemide yüzleri güldürdü

Burçak BOZKUŞ – Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL, (DHA) – AMELİYATSIZ ağrı tedavisinde hastalarına şifa olan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doktor Canberk Gül, içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde hem hastaların, hem meslektaşlarının yüzünü güldürebilmek için “Doktor Kafası” isimli youtube kanalı açtı. Birbirinden farklı içeriklerle kamera karşısına geçen Doktor Gül, “Korona zamanında halkımız evde olmaktan gergin ve mutsuz olduğu için onları bir nebzede olsa gülümsetmek istedim. Kanalın gelirini durumu iyi olmayan kız çocuklarına bağışlamayı düşünüyorum” dedi.

3 GÜNDE BİN ABONE

İzmir’de özel bir klinikte hizmet veren ve ağrı konusunda yurtdışında eğitim alıp kendi enjeksiyon metodunu geliştiren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doktor Canberk Gül, birçok hastasını ameliyat olmadan kendi geliştirdiği metotla sağlığına kavuşturduğunu belirtti. Koronavirüs sürecinde hem hastalara, hem meslektaşlarına moral ve destek olmak için kamera karşısına geçen uzman doktorun kanalı, 3 günde bin aboneye ulaştı. Hastalarıyla arasında özel bir bağ kurduğunu belirten Doktor Gül, durumu olmayan hastalarından ise varsa yetiştirdiği organik bir sebzeyi ücret olarak kabul ettiğimi söyledi. Ayrıca ‘Bastondaş’ adını verdiği uygulama ile de hastaları arasında sosyal bir bağ kurduğunu belirten Gül, projelerini DHA’ya anlattı.

“BU ZAMAN DOĞRU ZAMAN DEDİM”

Mesleğinin dışında müzikle ilgilenen ve kitap yazan Doktor Canberk Gül, youtube kanalı açmaya nasıl karar verdiğini anlattı. Gül, “Ben aynı zamanda stand-up yapıyorum kendi çapımda. Öyle profesyonel bir iddiam yok ama müzikle ilgilenirim. Nota bilgim yok ama duyduğum her şeyi çalabilirim. ‘Aşktan Öte’ parçasını bağlamayla çaldım mesela. Beste yaparım kendim. Kitap yazıyorum bir yandan. Şimdi korona da olunca insanlar gergin. Evinde mutsuz. Sürekli evdeler, dışarıya çıkamıyorlar. O yüzden de dedim bu zaman doğru zaman olabilir. En azından halkımızın biraz da olsa ilgisini çeker, gülümsetir. Gülümsetebilirsek ne mutlu bana dedim” ifadelerini kullandı.

“AMAÇ HALKI BİR NEBZE OLSUN GÜLÜMSETEBİLMEK”

“Doktor Kafası” isimli kanalında bir yandan da doktorların insanlar üzerindeki olumsuz algısını kırmayı hedeflediğini belirten Doktor Gül, “Stand-up videolarımız var. En çok onlar ilgi çekiyor. Müzik videolarımız var. Doktorların insanlar üzerinde şöyle bir algısı var; asosyal, ruh gibi, evden işe işten eve giden gibi. Öyle insanlar olmadığımızı da aslında göstermek istiyorum. Şu an beklediğimden iyi gidiyor. Kanal 3 günde bin aboneye ulaştı. Ben böyle bir şey olacağını tahmin de etmiyordum. 2 hafta önce başladık çünkü. Umarım başarılı olurum. Olur da gelir elde edersem bu gelirleri durumu iyi olmayan kız çocuklarına bağışlamayı düşünüyorum” dedi.

“BAZEN ÖDEMEYİ PORTAKAL TAKSİTİ İLE ALIYORUM”

“Önemli olan hastalarımın iyi olması” diyen Doktor Gül, “Aslında enjeksiyonun yani yaptığımız uygulamanın herhangi bir alternatifi olmadığı için fiyat biçme durumu söz konusu değil. Ama şunu söyleyebilirim. Benim için önemli olan hastalarımın iyi olması. Bana trilyon verseler hastalarım iyileşmedikten sonra bir anlamı yok. Bazen maddi durumu iyi olmayan hastalarımız geliyor. Maddi durumu da iyi olmuyor. Onlarla mesela portakal taksiti, zeytinyağı taksiti şeklinde alıyorum ödemeyi. Ama dışarıdan para vermeyecekler. Kendi organik ürünleri olacak. Öyle olunca iki taraflı güzel bir kazanç gibi oluyor” şeklinde konuştu.

HEM HASTALAR HEM CAN DOSTLAR ŞİFA BULUYOR

HAYTAP ile ortak bir proje yürüttüklerini de belirten Doktor Gül, “Bu dünyada tek başımıza değiliz. Bizimle bu dünyayı paylaşan hayvan dostlarımız da var. Özellikle korona virüs salgını döneminde beslenme, barınma ve tedavi ihtiyacı olan can dostlarımızın yanında olmalıyız. HAYTAP ile yürüttüğümüz projede gönüllü hastalarımızın da maddi ve manevi desteğiyle sokak hayvanlarının tüm ihtiyaçlarını elimizden geldiğince karşılamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

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