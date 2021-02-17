Doktor, diyetisyen karısını öldürüp intihar etti – Ek fotoğraflar

Cemhan ŞEN-Nedim BAYHAN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de etkili olan kar yağışı ile beyaz örtüye bürünen kentin simgeleri, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Çanakkale'de dün etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz...