Doktor adaylarına ‘tıbbi fotoğraflama’ eğitimi

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Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/ İZMİT (Kocaeli),(DHA)- KOCAELİ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, doktor adaylarına ‘tıbbi fotoğraflama’ dersi veriliyor. Ameliyatlarda çekilen fotoğraflarla, üniversitelerde akademisyen ve tıp öğrencilerine yönelik ‘İçimizdeki Sanat’ konulu sergiler açan Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sertaç Ata Güler, “Tıp fakültesinde rektör ve dekan hocalarımızın onayıyla birlikte fakültenin eğitim programlarına bu dersler eklendi. Şu anda tıp fakültesi dönem 1’de seçmeli ders, dönem 2 ve dönem 3’te birer saat olarak mecburi ders olarak tıbbi görsel ve dokümantasyon, tıbbi fotoğraflama dersini ekledik” dedi.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sertaç Ata Güler, ameliyatlarda elde edilen atık, hastalıklı, tümörlü ve kanserli organ ve dokuları temizleyip, arındırdıktan sonra fotoğraflarını çekerek belge niteliği taşıyan yaklaşık 50 fotoğraftan oluşan ‘İçimizdeki Sanat’ adını verdiği bir sergi açtı. İlk olarak Kocaeli Üniversitesi’nde sağlık çalışanlarına yönelik açılan sergi, daha sonra gelen talep üzerine yurt genelinde bulunan diğer tıp fakültelerine de taşındı. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp fotoğrafçılığının öğrencilere aktarılması için ‘Tıbbi görsel ve dokümantasyon’ ve ‘Tıbbi fotoğraflama’ dersleri verilmeye başlandı.

Tıp fotoğrafçılığının kendileri için son derece kıymetli olduğunu ifade eden Doç. Dr. Güler, tıp fakültesi öğrencilerine tıbbi fotoğraflama alanında ‘Tıbbi görsel ve dokümantasyon’ ve ‘Tıbbi fotoğraflama’ dersini verdiklerini söyledi. Eskiden hastanelerde hastane fotoğrafçısı olduğunu ifade eden Güler, “Gerekli görüldüğü zaman hastane fotoğrafçısı çağırılır ve fotoğraf çektirilirmiş. Teknolojinin hayatımıza girişiyle tüm hekimler, sağlık çalışanları kendi kameralarıyla ya da cep telefonlarıyla kendi görüntülerini elde etmeye başladılar ve bu hastane fotoğrafçılığı kavramı ortadan kalktı. Her hekim, her sağlık çalışanı da fotoğrafı çok iyi bilemiyor, bu nedenle güzel, kaliteli, fotoğraflar elde edemiyor. Bizim asıl yola çıkış hedefimiz buradan başladı. Tıp fakültesinde öğrenci arkadaşlarımıza, tıp fakültesinin ilk sıralarından itibaren bu konuda birer küçük ders vermek istedik” dedi.

3 DÖNEM DERS VERİLİYOR

Derslerde belge görüntüsünün nasıl elde edileceğinin eğitimini verdiklerini belirten Güler, “Bu fotoğraf sanatı dersi değil. Fotoğraf nedir, doğru ışık nasıl ayarlanır gibi konularda sadece tıp alanında daha kaliteli bir görüntü, belge görüntüsü nasıl elde edilir, konularında eğitim vermeyi amaçladık. Tıp fakültesinde rektör ve dekan hocalarımızın onayıyla birlikte fakültenin eğitim programlarına bu dersler eklendi. Şu anda tıp fakültesi dönem 1’de seçmeli ders, dönem 2 ve dönem 3’te birer saat olarak mecburi ders olarak tıbbi görsel ve dokümantasyon, tıbbi fotoğraflama dersini ekledik ” diye konuştu.

‘BU FOTOĞRAFLARI TIP ALANINDA DA KULLANIYORUZ’

Çekilen fotoğrafların, tıp alanının birçok dalında belge niteliği taşıdığını ve eğitimlerde de kullanıldığını anlatan Güler, sözlerine şöyle devam etti:

“Bizim burada temel hedefimiz, gerçek bir belgeyi daha doğru nasıl ortaya koyabiliriz, daha doğru nasıl gösterebiliriz, asıl amacımız bu. Tıpta bu görüntüleri ne için kullanıyoruz. Öncelikle eğitim amaçlı, adli tıp alanında kullanılıyor. Hukuksal boyutlarda organ ve dokuların durumları çok önemli. Hastane kayıtlarında hastaların, hastalıklarının takipleri açısından çok önemli. Önemli olan o dokuyu, organı veya o hastalığı gerçek boyutunu bozmadan ortaya koyabilmek ve görüntüleyebilmek. Bu bir sanat değil aslında bir belge fotoğrafçılığı. Tıbbi Görsel Dokümantasyon birimimizin temel hedefi de bu aslında. Bununla ilgili etik kuralları ortaya koyarak bu görüntüleri daha doğru nasıl ortaya koyabileceğimizi sağlamak. Bunun birazcık daha duyurulmasını sağlamak için bir sergi projesi ortaya koyduk. Bu sergiye ‘İçimizdeki Sanat’ dedik. Aslında biz bir sanat yapmıyoruz ama bu dokuları sanat adı altında bizim bir belge fotoğrafı çekip bunun daha doğru nasıl ortaya koyduğumuzu da göstermek istedik. Yaklaşık olarak 45-50 arasında bir görüntü elde ettik bu çekimlerde. Ameliyathanelerde görüntüledik bu dokuları. ‘İçimizdeki Sanat’ adı altında sergilemeye başladık.”

TIP FAKÜLTELERİNDE SERGİLER AÇILDI

Yurt genelinde bulunan birçok tıp fakültesinden davet aldıklarını söyleyen Güler, “Kocaeli Üniversitesi’nde Tıp Bayramında ilk sergimizi açtık. Daha sonra Konya Selçuk Üniversitesi, İstanbul Marmara Üniversitesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’ne sergimizi taşıdık. Bu sergiyi daha çok halka yönelik planlamıyoruz. Amacımız akademisyenlere, tıpta okuyan öğrenci arkadaşlarımıza, tıp mensuplarına yönelik olsun, diye tıp fakültelerinin sergi salonlarını tercih ettik. Bu şekilde hem Tıbbi Görsel Dokümantasyon birimize hem değinmeyi hem de önemini ortaya koymayı hedefledik bu sergiyle birlikte. Farklı üniversite ve tıp fakültelerinden davetlerimiz var, sergimizi o noktalara da taşımayıp planlıyoruz” dedi. (DHA)

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