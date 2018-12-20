Anadolu’nun yetiştirdiği büyük ressam, fotoğrafçı ve gazeteci Fikret Otyam, doğumunun 92. yıldönümünde Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde düzenlenen etkinlikle anıldı.

Anadolu’nun yetiştirdiği büyük ressam, fotoğrafçı ve gazeteci Fikret Otyam, doğumunun 92. yıldönümünde Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde düzenlenen etkinlikle anıldı.

19 Aralık 1926’da Aksaray’da doğan ve sanat hayatı boyunca Anadolu halkının yaşantısını, kültürünü, müziğini, rengini ve geleneklerini fotoğraf makinesi ve fırçası ile dünyaya duyuran büyük sanatçı Fikret Otyam, 2015’de hayata devam etti. Çankaya Belediyesinin Yılmaz Güney Sahnesi’nde düzenlediği etkinlikte Otyam’ı sevenler bir araya geldi. Etkinliğin başında kısa bir konuşma yapan Fikret Otyam’ın kızı Elvan Baransel “Desteğini ve dostluğunu her zaman hissettiğimiz Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e teşekkür ederim. Babamız Fikret Otyam ile annemizin aziz hatırası önünde saygı ve özlemle eğiliyoruz. Bu anma gecesine katıldığınız için hepinize teşekkür ederim” dedi.

Gülhan Birsöz ve Zafer Akkaş’ın sunumlarıyla başlayan etkinlikte Fikret Otyam’ın hayatı görsellerle sanatseverlere sunuldu. Anma etkinliği, Fikret Otyam’ın sesini çok beğenerek dinlediği Halk Müziği Sanatçısı Zeynep Karababa’nın seslendirdiği türkülerin ardından sona erdi.