Göz muayenesi bilinenin aksine bebeğin doğumundan hemen sonra başlıyor. Bazı hastalıklar yenidoğan bebeğin göz muayenesi ile teşhis edilebiliyor, bu nedenle doğumdan itibaren yapılan göz muayeneleri önem arz ediyor.

Medicana Bahçelievler Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Özgür Yaşar çocuklardaki göz problemleri hakkında bilgilendirdi. Yenidoğanın sık görülen problemlerinden ilkinin konjonktivit denilen göz enfeksiyonu olduğunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Yaşar, “Bu durum basit bir muayene ile teşhis ve tedavi edilebilmektedir. Bununla birlikte genel göz muayenesi ile göz anatomisinde bir problemin olup olmadığı da teşhis edilebilmekte. Kolobom, konjenital katarakt, glokom, megalokornea, prematüre retinopatisi, retinoblastoma gibi bazı hastalıklar yenidoğanın göz muayenesi ile teşhis edilebilmektedir. Bu nedenle doğumdan itibaren göz kontrolü oldukça önemli” diye konuştu.

BEBEKLERDE 6’INCI AYDAN SONRA GÖZ KAYMASI VARSA HEKIME BAŞVURULMALI

Prematüre Retinopatisinin erken doğan ve küvezde oksijen almış düşük doğum tartılı bebeklerde sıkça gözlenebildiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Yaşar sözlerine şöyle devam etti:

“Bu riskleri taşıyan bebekler mutlaka bir göz hekimine konsulte edilmelidirler. Bebekler genellikle 6.aya kadar gözlerini kaydırabilirler. 6. aydan itibaren gözlemlenen bir göz kayması şaşılık yönünden kontrol edilmelidir”

GÖZ KUSURLARININ TESPİTİ ERKEN YAŞLARDA MÜMKÜN

Gelişmiş cihazlarla artık miyopi, hipermetropi, astigmat gibi göz problemlerinin çocukları ağlatmadan belirli bir mesafeden ölçüm metodu ile teşhis edilebildiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Yaşar, “Eğer bir göz kusuru tespit edilirse bir gözlük verilerek kolayca tedavi edilebilmektedir. Çocuk kendini ifade edebilir yaşta ise göz tembelliği anlaşılabilir ve kapama tedavileri ile bu durum erkenden düzeltilebilir. Bu muayeneler sayesinde göz kusurları ve göz tembelliği erken yaşta tedavi edilir ve çocuğun tüm hayatını etkileyebilecek durumların başlamadan önlenmesi sağlanır” şeklinde bilgilendirmede bulundu.

“ÇOCUĞUNUZUN AŞIRI IŞIK HASSASİYETİ VARSA DİKKAT”

Yrd. Doç. Dr. Yaşar sözlerini şöyle sürdürdü:

“Okul çağındaki çocuklar artık kendilerini kolayca ifade edebilir yaştadırlar. Ebeveynlerine “ben tahtayı net göremiyorum“ diye şikayetlerini açıkca dile getirebilirler. Bazı çekingen karakterli çocuklarda ebeveynlerin bu durumu sorgulamaları önemlidir. Keza tahtayı net göremeyen bir çocuk derslerinde de geri kalıp okulda başarısız olabilir. Göz muayenesi yılda 2 kez veya en az yılda 1 kez yapılmalıdır.”

Olası göz problemlerinin belirtilerini sıralayan Yrd. Doç. Dr. Yaşar, “Okulda tahtayı görememe şikayeti varsa, televizyonu çok yakından izliyorsa, televizyonu izlerken başını hep bir pozisyonda eğiyorsa, okul başarısında gerileme var ise, gözde kayma olduğundan şüpheliniyorsa, herhangi bir şekilde uzağı veya yakını net göremediğini ifade ediyorsa, aşırı ışık hassasiyeti bulunuyorsa ve tıbbi sorunları olan çocukları göz hekimine muayene ettirmek önem arz ediyor” diye konuştu.