Doğum yapmakta zorlanan köpek için seferber oldular; 5 yavru dünyaya geldi

BURSA,(DHA)- BURSA’nın İznik ilçesinde doğum yapmakta zorlanan köpeği gören vatandaş, durumu belediye yetkililerine bildirdi. Veteriner hekimlerin seferber olduğu doğum sonrası 5 yavru dünyaya gelirken, anne köpek kurtarılamadı.

Bursa’nın İznik ilçesinde sebze meyve ticareti ile uğraşan Burhan Gergin, kapısının önünde gebe bir köpeğin doğum yapmakta zorlandığını görünce durumu İznik Belediyesi’ne bildirdi. İhbar yerine giden veteriner hekimleri tarafından doğum sezeryanla yaptırıldı. 5 yavru köpek dünyaya gelirken, anne köpek kurtarılamadı.

Yavru köpekleri de sahiplenen Burhan Gergin ise, “Kapımın önünde bir köpeğin kıvrandığını görünce zehirlendiğini düşündüm. Durumu,İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta’ya anlattım. Sağolsun hemen ekipleri gönderdi. Anne köpeği, apar topar ameliyata aldılar. Yaşananların mucize olduğuna inandığım için annesiz kalan köpek yavrularını sahiplendim” ifadelerini kullandı.

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