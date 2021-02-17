Doğum sancısı tutan kadın ambulansla karda mahsur kaldı, ekipler yolu açıp hastaneye ulaştırdı

Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY,(DHA)- AKSARAY’ın Ortaköy ilçesinde doğum sancısı başlayan Sevgi Coşkun (29), ambulansla hastaneye getirilirken yoğun kar nedeniyle yolda mahsur kaldı. Sevgi Coşkun ve yanındaki eşi Emrah Coşkun (30); UMKE, AFAD, karayolları ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılıp hastaneye getirildi. Sağlık durumu iyi olan Coşkun, doğum için ameliyat alındı.

Ortaköy ilçesinde oturan 9 aylık hamile Sevgi Coşkun’un doğum sancısı başlaması üzerine işe Emrah Coşkun 112’yi aradı. Sevgi Coşkun ve eşini Aksaray’a hastaneye getiren Behzat Kolbaşı’nın kullandığı ambulans Gökkaya köyü yakınlarında kara saplandı. Durum UMKE, AFAD, karayolları ve jandarmaya bildirildi. Bir saatlik çalışma sonrası yol açılıp mahsur kalan çift kurtarıldı. Çift aynı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götrüldü. Sağlık durumu iyi olan Coşkun’un doğum için ameliyat alındı.

Eşini doğum için hastaneye getirirken yolda mahsur kaldıklarını belirten Emrah Coşkun,” Allah devletimizden razı olsun kar ekiplerini gönderip bizi kurtardılar. Ortaköy ilçesinden şehir merkezine geliyorduk. Kara saplandık. 1 saatlik çalışma ile bizi kurtardılar” dedi.

Ambulans şoförü Behzat Kolbaşi ise ,”Yolda 1 metre boyunda kar kütlesi varmış. Biz de geçerken bir anda karın içinde kaldık ve çıkamadık. Karayolları, UMKE ve jandarma ekipleri bizi kurtardılar.” diye konuştu.

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