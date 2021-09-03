Doğum sancısı çeken kedi, sezaryenle 5 yavru dünyaya getirdi

Özcan ÇİRİŞ-Ceren ÇALIŞKAN/BİTLİS,(DHA) – BİTLİS Eren Üniversitesi kampüsünde, doğum yapamayan sahipsiz kedi Laborant ve Veterinerlik Sağlık Bölümü Başkanı Veteriner Hekim Cercis Atahan Atlı’nın müdahalesi ile sezaryenle sağlıklı 5 yavru dünyaya getirdi.

Kampüs alanı içinde bulunan Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nin önünde bir kedinin acı çektiğini gören üniversite personeli, hemen harekete geçti. Battaniyenin üzerine konulan sahipsiz kedi, Bitlis Eren Üniversitesi Hizan Meslek Yüksek Okulu’nda görev yapan Laborant ve Veterinerlik Sağlık Bölümü Başkanı Veteriner Hekim Cercis Atahan Atlı’ya getirildi. Kedinin doğum sancısı çektiğini ve doğuramadığını fark eden veteriner Atlı, hemen ameliyata alınmasına karar verdi.

Atlı’nın yaklaşık 45 dakika süren müdahalesinin ardından kedi sezaryenle sağlıklı 5 yavru dünyaya getirdi. Atlı, anne kedi ve yavrularının sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, “Bu durumu bizi mutlu etti ve heyecanlandırdı. Kedilerimizin durumu çok iyi. Eren Üniversitesi Laborant ve Veterinerlik bölümü olarak yeterli malzememiz var. Biz de arkadaşlarımızla birlikte operasyonumuzu rahatlıkla yaptık. Bu aşamadan sonra kedimizin ve yavrularının sağlık takibini de yapacağız. Öğrencilerimizin de gelmesiyle birlikte okulumuzun maskotu olacaklar. Yardıma koşan arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum” dedi.

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