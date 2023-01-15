Doğum gününden 1 gün önce kazada öldü

- Reklam -

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Tarsus ilçesinde gece refüje çarpan motosikletin sürücüsü Mikail Cantekin (27), hayatını kaybetti. Cantekin’in yarın doğum günü olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 00.30 sıralarında ilçeye bağlı Yenice Mahallesi’nde meydana geldi. Mikail Cantekin yönetimindeki motosiklet, kontrolden çıkarak refüje çarptı. Yola savrulan Cantekin, başını yere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Cantekin’in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cantekin’in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, Cantekin’in yarın doğum günü olduğu öğrenildi. (DHA)

FOTOĞRAFLI