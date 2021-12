Doğum gününde trafik kazasında ölen Davut, toprağa verildi

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)-BURSA’da yeni yaşını kutladığı eğlenceden dönerken içinde bulunduğu aracın kontrolden çıkıp, metro yaya alt geçidine uçması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Davut Can Duman (21), son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün saat 02.30 sıralarında Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Davut Can Duman, doğum gününü arkadaşları Alim O. (21), Sude D. (20) ve Hümeyra Eslem E. (20) ile birlikte bir eğlence mekanında kutladı. Daha sonra 4 arkadaş, Alim O. idaresindeki 16 ATY 83 plakalı hafif ticari araç ile yola çıktı. İddiaya göre, İzmir Yolu Caddesi’nde aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan araç, yaklaşık 50 metre savrularak, bariyerlere vurup takla attıktan sonra ağaca ve aydınlatma direğine çarpıp, Nilüfer Metro İstasyonu’nun yaya alt geçidine uçtu.

GÖZALTINA ALINAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kazayı gören diğer sürücüler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarı üzerine olay yerine sayıda ambulans, itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Kazada, doğum gününü kutlayan Davut Can Duman yaşamını yitirdi. Sıkıştığı araçtan çıkartılan Sude D. ve Hümeyra Eslem E., AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaralı kurtarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla yakında bulunan Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlayan sürücü Alim O. da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alim O., tutuklandı. Hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenilen Sude D. ile Hümeyra Eslem E.’nin sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.

AYAKTA DURMAKTA ZORLUK ÇEKTİ

Kazanın ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Davut Can Duman’ın cenazesi, ailesi tarafından alınarak Gürsu Merkez Camii’ne getirildi. Cenaze töreninde baba Mustafa Duman’ın ayakta durmakta zorluk çektiği görüldü. Bir kız kardeşinin olduğu belirtilen Can’ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Gürsu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

