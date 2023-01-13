Doğukan Sinik, yeniden Antalyaspor’da

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Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) – Fraport TAV Antalyaspor sezon başında Hull City’e bonservisi ile transfer olan Doğukan Sinik’i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı.

İmza töreni Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde Asbaşkan Emrah Çelik’in katılımıyla yapıldı. Törende konuşan Çelik, kış dönemi transfer sezonuna yönetim kurulu üyelerinin büyük özveri göstererek transfer engelini kaldırmasıyla başladıklarını belirterek, “Genç kardeşlerimizden Erkan Eyibil’i Gençlerbirliği’ne kiraladık, Gökdeniz’i ise satın alma opsiyonuyla Bodrumspor’a kiralık olarak verdik. Ardından da Doğukan Sinik’i tekrar kadromuza kazandırdık. Kendisine yuvana hoş geldin diyorum. Allah geçen seneki başarılarının devamını nasip etsin” dedi.

“EN DOĞRU KARARI VERECEĞİZ”

Basın mensuplarının transferle ilgili sorularını cevaplayan Asbaşkan Emrah Çelik, “Başkanımız Aziz Çetin ile birlikte İstanbul’da görüşmelerimiz oldu. Haji ile ilgili 7-8 kulübün talebi var, birkaç tanesi de olgunlaşmış durumda. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda en doğru kararları vereceğiz. Başkanımız transferler ile ilgili açıklamayı ilerleyen günlerde yapacaktır” ifadelerini kullandı.

DOĞUKAN SİNİK: KALDIĞIM YERDEN DEVAM EDECEĞİM

Doğukan Sinik ise adaptasyon sorunu yaşamayacağını belirterek, “Öncelikle çok mutluyum. Birazcık şaşkınım. Kendimi tekrardan evimde hissediyorum. Açıkçası hem başkanımıza hem yönetimimize özellikle de bu konuda Emrah başkanıma çok teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten işlerin hızlandırılması için büyük çaba sarf edildi. Benim açımdan çok güzel bir tercih olduğunu düşünüyorum. Çünkü takımı biliyorum, hocayı biliyorum. Çalışanlara kadar herkesi tanıdığım bir yer. Uyum süreci gibi bir problemim yok. Umarım çok büyük katkılar veririm ve bıraktığım yerden aynı şekilde devam ederim. Buranın bana, benim de buraya katacağım çok şey var” diye konuştu. (DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Emrah Çelik’in açıklamaları

-Doğukan Sinik’in açıklamaları

-İmza töreninden görüntüler

-Detaylar

(FOTOĞRAFLI)