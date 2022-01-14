Doğu’da 942 köy yolu kardan kapalı

Oktay POLAT/ERZURUM, (DHA)- DOĞU Anadolu Bölgesi’nde yoğun kar yağışı nedeniyle 942 mahalle ve köy yolunun merkezlerle olan bağlantısı kesildi.

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Muş’ta kar etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı ve özellikle yüksek kesimlerde etkili olan tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Bölgede mahsur kalanların imdadına ise belediye ve İl Özel İdarelerinin ekipleri yetişiyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Erzurum’da 445, Ağrı’da 207, Muş’ta 109, Erzincan’da 85, Kars’ta 81 ve Ardahan’da 15 olmak üzere toplam 942 mahalle ve köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Meteoroloji 12’nci Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceğini; sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesin görüleceğinin tahmin edildiğini bildirdi. Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği, rüzgarın kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesinin beklendiği, eğimi dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Bölgede en düşük hava sıcaklıkları Ardahan’da eksi 9, Kars’ta eksi 7, Erzurum’da eksi 6, Erzincan’da eksi 3, Ağrı ve Muş’ta 0, Iğdır’da ise artı 3 derece ölçüldü.

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