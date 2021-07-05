Doğubayazıtlı çocuklara sürpriz resim dersi

Ramazan DEMİR/ DOĞUBAYAZIT (Ağrı) (DHA)- TARİH İshak Paşa Sarayı’nda açılan ‘İtalyan Ressamlar Doğubayazıt’ta’ resim sergisi, sanat köprüsü oluşturdu. İshak Paşa Sarayı sırtlarında oluşturulan sınıfta Ahmet Güneştekin’den resme dair temel bilgiler alan çocuklar daha sonra serbest resim çalışması yaptı. Kişisel koleksiyonunda bulunan 58 adet orijinal yağlıboya tablodan oluşan serginin açılışı için Doğubayazıt’a gelen Dosso Dossi Holding Ceo’su Hikmet Eraslan, “Sanatın güzelliklerini doğduğum topraklara taşımaktan çok mutluyum” dedi.

Ağrı Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda ve ‘İshak Paşa Sarayı Kültür Sanat Etkinlikleri’ projesi kapsamında düzenlenen ‘İtalyan Ressamlar Doğubayazıt’ta’ sergisinin açılışı için İstanbul’dan çok sayıda konuk da Doğubayazıt’a geldi. Konuklar arasında bulunan ressam Ahmet Güneştekin ve Hikmet Eraslan, özellikle çocuklar için bir de sürpriz hazırladı.

Açılış töreni sonrasında sergiyi ziyaret etmek için Doğubayazıt’ın köylerinden gelen 40 çocuk için bir sanat sınıfı kuruldu. Resme ilgi duyduklarını belirten çocuklara ünlü ressam Ahmet Güneştekin ve Hikmet Eraslan tarafından, resim defteri ve boya kalemlerinden oluşan birer set hediye edildi. İshak Paşa Sarayı sırtlarında oluşturulan sınıfta Ahmet Güneştekin’den resme dair temel bilgiler alan çocuklar daha sonra serbest resim çalışması yaptı. Çocuklarla pek çok kez resim atölyesi yaptığını ve çok keyif aldığını belirten Güneştekin, daha sonra yapılan çalışmaları Hikmet Eraslan ile değerlendirdi.

Böylesi iddialı bir koleksiyon ile Doğubayazıt’ın sanat ile konuşulmasını sağlayacaklarını belirten Hikmet Eraslan, “Doğa içinde büyüyen çocuklar resimlerinde de genelde doğa figürlerini işlediler. Doğadan ilham alan bu pırıl pırıl çocukların sanata ilgi duymaları ve hayaller kurmaları için resmin çok önemli olduğunu düşünüyorum. İnanıyorum ki, bu topraklardan nice Ahmet Güneştekin’ler çıkacaktır. Sanatın güzelliklerini doğduğum topraklara taşımaktan çok mutluyum” diye konuştu.

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