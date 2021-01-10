Doğu Karadeniz’de, 4 ilde, 23 noktada yangın; ekipler müdahale ediyor / Ek fotoğraf

Ana Sayfa Güncel Haberler Doğu Karadeniz’de, 4 ilde, 23 noktada yangın; ekipler müdahale ediyor /...
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Cengiz ÇOBAN-Murat SOLAK - Cemal YURTTAŞ-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle toplu ulaşım araçları denetlendi. Duraklarda bazı...