Doğu Karadeniz’de 221 köy yolu kardan kapandı/ Ek fotoğraflar

Günlük besin öğelerimizin önemli bir parçası olan vitaminler, Korona Virüs Salgını döneminde bağışıklığımızı Covid 19 ‘a karşı güçlendirmek amaçlı olarak pek çoğumuzun vazgeçilmezi olmuş durumda. Peki bu kadar vitamin almak gerçekten sanıldığı kadar faydalı mı? Ya da vitaminlerin vücudumuza zararı da olabilir mi?