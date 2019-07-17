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17 Temmuz 2019
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Doğu Akdeniz’deki enerji paylaşım savaşında Türkiye

Cengiz Çetik Cengiz Çetik

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Doğu Akdeniz’de, enerji üzerine son yılların en büyük satranç oyunu oynanıyor.


Bu oyunda Türkiye, birçok ülkeye karşı mücadele ederken, Akdeniz ülkesi olmayan ülkelerin de iştahlarını kabartarak oyuna dâhil olmasıyla, enerji paylaşım savaşı olayı hızla büyüdü…

Peki, nedir bu Doğu Akdeniz’de birçok ülkenin iştahını kabartan olay?

2008 yılında Kıbrıs’ta zengin enerji havzaları nedeniyle “Hidrokarbon adası” olarak bakılmaya, kıyı devletleri de bu yerlerde hak iddia etmeye başladı. Bu güç savaşında çıkarlarla el ele olanlar tarafını seçti. Ne yazık ki bu güç dağılımında en çetin mücadele vermesi gereken ülke Türkiye oldu.

2010 yılında Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi’nin yayımladığı raporda Kıbrıs Adası çevresinde 8 milyar varillik petrol rezervi, Girit Adası’nın güneydoğu ve Kıbrıs Adası etrafında 3,5 trilyon metreküplük doğalgaz tespit edilmiş. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesine göre; Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mısır, İsrail, Lübnan, Suriye ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi gibi ülkeler Akdeniz’de söz sahibidir. Türkiye hem kendisinin hem de Kuzey Kıbrıs’ın hakkını korumak için uluslar arası denklemde kendini bu alandan çekilmeyerek ben de varım diyor.

Bu enerji savaşının içinde kıyı devleti olmayan ABD, Rusya ve Avrupa ülkeleri de var. Ortadoğu’daki ülkelere uzaklardan gelip müdahale eden bu emperyalist devletler, oradaki halkı düşündüğü için değil yer altındaki enerji kaynaklarının üzerine konmak için geliyorlar. Şimdi de aynı ülkeler Kıbrıs çevresindeki doğalgaz rezervlerine göz dikmiş ve akla hayale gelmeyen oyunlarla Türkiye’yi devre dışı bırakmaya çalışmaktadırlar.

1982 yılında imzalanan Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne göre; 200 deniz mili içinde devletlere canlı ve cansız doğal kaynakların araştırılması ve işletilmesi, denize ilişkin genel araştırma yapma hakkı, deniz üzerine tesis inşa etme, denizaltı kabloları ve petrol boruları döşeme serbestliği tanıyan hukuki bir haktır. Burada en büyük sorunu ülkelerin 200 mil sınırlarının birbirleri ile çakışması, bunu da kıyıdaş ülkeler böyle bir sorunu birbirleri ile anlaşarak çözmeleri gerekmektedir. Doğu Akdeniz’de kıyıdaş ülkeler dışındaki ülkelerin doğalgaz rezervi iştahıyla; ABD, Rusya ve Avrupa ülkelerinin de bölgeye dev petrol şirketleriyle gelmesi denizde gerilimi artırarak, adeta Akdeniz’i kaynayan bir deniz yaptı.

Isınan Doğu Akdeniz sularında; Kuzey ve Güney Kıbrıs, İsrail, Mısır, Lübnan, İsrail doğalgaz arama çalışmalarını sürdürüyor. Bu Akdeniz’deki enerji paylaşımında Türkiye’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’yle anlaşarak birlikte arama çalışmaları için sondaj gemilerini göndererek diğer ülkelere karşı hamle yapmıştır, burada ben de varım diyerek… Türkiye; üç tarafı ateş çemberinde olan, gerilimlerle kaynayan Akdeniz’de ve dostu düşmanı her an değişen coğrafyada, her zaman gerekeni yapan devlet olarak, bu konuda da gerekeni yapmaktan asla vazgeçmeyecektir…

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Cengiz Çetik
Cengiz Çetikhttps://sonsoz.com.tr

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